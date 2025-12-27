Tridesetosmogodišnji Rus Sergej teško je povrijeđen kada mu je, nakon konzumiranja koktela sa tečnim azotom, došlo do pucanja želuca, zbog čega je hitno operisan i zadržan na intenzivnoj njezi.

Tridesetosmogodišnji Rus Sergej doživeo je težak incident na korporativnoj božićnoj zabavi u kulinarskom studiju "Igra Stolov" u Moskvi, kada mu je pukao želudac nakon što je popio koktel pripremljen sa tečnim azotom u okviru takozvanog "krio-šoua".

Poznati kuvar, čije ime nije objavljeno, pripremao je spektakularno piće koristeći tečni azot za dramatičan efekat dima. Gosti nisu bili upozoreni na opasnosti, a kuvar je navodno podsticao Sergeja da koktel popije odmah, prenio je 24sata.hr.

Tečni azot, koji se brzo pretvara u gas na tjelesnoj temperaturi, naglo je povećao volumen u želucu, stvarajući ogroman pritisak koji je doveo do pucanja organa.

Sergej je ubrzo osetio jake bolove, srušio se i hitno je prebačen u bolnicu. Podvrgnut je operaciji na odjeljenju intenzivne njege. Prema poslednjim informacijama, pacijent je pri svijesti i oporavlja se, ali njegovo stanje ljekari i dalje opisuju kao ozbiljno.

Stručnjaci upozoravaju da je tečni azot, iako popularan u molekularnoj gastronomiji za brzo zamrzavanje, izuzetno opasan ako se proguta prije nego što potpuno ispari. Može izazvati pucanje organa, unutrašnje krvarenje ili čak smrt.

Sličan slučaj dogodio se 2015. godine u Velikoj Britaniji, kada je mlada žena na rođendanskoj proslavi popila koktel sa tečnim azotom, što je dovelo do teških oštećenja želuca i njegovog uklanjanja.