O događaju je obaviješten nadležni Osnovni državni tužilac u Pljevljima.

Tuča sa ozbiljnim povredama od kojih je dvoje hospitalizovano, dogodila se večeras na Žabljaku, na parkingu jednog trgovinskog objekta, prenosi Antena M.

Dvojica momaka iz Tivta, prema kazivanju očevidaca i prema video materijalu kamera, ničim izazvani napadali su prolaznike. Tom prilikom povrijeđen je zaposleni u marketu koji je hospitalizovan u pljevaljskoj bolnici. Zbog frakture sljepoočne kosti jedna osoba je transportovana u nikšićku bolnicu a potom u Klinički centar Crne Gore.

Napadači su nakon toga vozilom pobjegli sa lica mjesta u pravcu Crnog jezera a tokom bjekstva su u Njegoševoj ulici izazvali saobraćajnu nezgodu u kojoj je vozač drugog vozila zadobio tjelesne povrede.

Policija je pronašla izvršioce, privela ih i zadržala. Kako saznaje Antena M oni su bili pod uticajem alkohola dok je kod jednog utvrđeno prisustvo droge.

