Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova podnijeli su krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjaka iz Novog Pazara zbog sumnje da je napao službeno lice u vršenju dužnosti i izazvao saobraćajni incident.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici policije u Novom Pazaru podnijeli su krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjaka koji je, prema navodima istrage, izazvao ozbiljan incident u centru grada i potom fizički napao policajca tokom intervencije.

Kako se sumnja, sve je počelo sinoć oko 20.30 časova, kada je maloljetnik, upravljajući kombijem, odbio da se zaustavi na znak saobraćajnog policajca. Umjesto zaustavljanja, dao je gas i nastavio vožnju kroz ulicu, pri čemu je udario dva parkirana vozila, a zatim se zakucao u izlog marketa gdje je lakše povrijeđen.

Naknadnom provjerom utvrđeno je da maloljetnik uopšte nema položen vozački ispit, niti dozvolu za upravljanje vozilom kojim je izazvao štetu.

Krivična prijava podnijeta je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, a tereti ga za napad na službeno lice u vršenju dužnosti, kao i više saobraćajnih prekršaja.