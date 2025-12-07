Teško povrijeđen muškarac primljen je noćas u Urgentni centar nakon što ga je, prema njegovim riječima, u porodičnoj kući brutalno pretukao i davio sopstveni sin.

Otac (56) noćas je oko 1.55 sati poslije ponoći primljen u Urgentni centar. Dovezla ga je Hitna pomoć a ljekarima je rekao da ga je sin tukao u porodičnom domu u ulici Dragice Končar, saznaju mediji.

Nesrećni otac je od siline udaraca koje je dobio, zadobio prelom ručnog zgloba i krvarenje u moždanoj kori. Prema njegovom sjećanju, bio je bez svijesti nekolio minuta a za to vrijeme sin ga je davio.

Napadnuti otac ima nagnječenje vrata i povrede na grudima od udaraca koje je dobio.

Odmah je primljen u bolnicu.