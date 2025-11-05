U intervenciji gašenja vatre, povrijeđen je jedan vatrogasac

Izvor: MINA

U podgoričkom naselju Zabjelo danas je izbio veliki požar u objektu Roki Pistolato, koji je zahvatio krov i drugi sprat zgrade, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović, navodeći da je u požaru lakše povrijeđen jedan vatrogasac.

Na teren je izašlo šest vozila Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada sa ukupno 15 vatrogasaca, koji su intenzivno radili na gašenju vatre i sprečavanju širenja na okolne objekte, prenosi CdM.

“Tokom intervencije povrijeđen je jedan vatrogasac. On je lakše povrijeđen”, kazao je CdM-u Bojanović.

Kako je naveo, taj požar je jedan od najzahtjevnijih, na spratu koji je zahvaćen požarom nalazila se veća količina plastike i drugih lako zapaljivih materijala, što je dovelo do razvijanja veoma visoke temperature i dodatno otežalo samu intervenciju.

Nijedan zaposleni u toj zgradi nije povrijeđen, a zahvaljujući brzoj reakciji ekipa spriječeno je širenje vatre na okolne objekte.

Gust dim vidljiv je iz više djelova grada.

Uzrok požara još nije poznat, a ekipe će nakon potpunog gašenja obaviti uviđaj i utvrditi okolnosti koje su dovele do izbijanja vatre.