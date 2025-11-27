Turska je izdala upozorenje u vezi sa situacijom u regionu.

Izvor: Thomas Imo / imago stock&people / Profimedia

Postoje znaci koji ukazuju na dalju eskalaciju sukoba u Ukrajini, zbog čega naglašavaju da je od suštinskog značaja tražiti diplomatska rješenja.

Prema Savjetu za nacionalnu bezbjednost Turske, dešavaju se stvari koji ukazuju na novu eskalaciju sukoba u Ukrajini. U saopštenju ovog tijela naglašeno je da, nakon detaljne procjene trenutne situacije, smatraju neophodnim jačanje diplomatskog rješavanja, posebno zbog rizika od povećanja tenzija, prenosi Lenta.

Zemlja je i dalje spremna da, u saradnji sa međunarodnim partnerima, radi na uspostavljanju trajnog mira. Ankara je ranije već naglasila da Turska može biti odgovarajuće mjesto za novu rundu pregovora između Rusije i Ukrajine, i tu mogućnost i dalje vidi kao realnu.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan takođe je naglasio da je trajno rješenje ukrajinskog sukoba moguće samo uspostavljanjem osnove za pregovore koja je prihvatljiva za sve uključene strane. Turska diplomatija stoga drži otvorene komunikacione kanale za obe strane i spremna je da doprinese mirnom rješenju situacije.

Prema pisanju agencije Blumberg, Turska je rekla Sjedinjenim Državama da je, iako je spremna na kompromis oko korišćenja ruskog sistema protivvazdušne odbrane S-400, ne planira da ga potpuno napusti.