U Turskoj je ubijen radnik na benzinskoj pumpi, osvanuo je i snimak.

Izvor: x.com/Trabzon Manşet

U Kodžaeliju u Turskoj je ubijen radnik benzinske pumpe Toprak Jigitdogan (19), piše "Hurijet". Njega je ubio, kako se sumnja, muškarac Jigit T. (18) 17. septembra ove godine.

Sukob je, prema pisanju turskog lista, izbio navodno zbog djevojke. Ubistvo se dogodilo na benzinskoj pumpi oko šest sati ujutru.

Jigit je došao do pumpe jer je znao da tu radi Toprak. Bio je već na kasi, ali se savio iz nepoznatog razloga dok mušterija završi plaćanje.

Čim se udaljila mušterija, ustao je i izvukao pištolj. Ispalio je više hitaca što se vidi na snimku.

Ranjeni muškarac odmah je prebačen u bolnicu. Uprkos naporima ljekara, podlijegao je povredama.