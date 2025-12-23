Mladi policajac koji je pogođen u glavu tokom napada na plaži u Sidneju tokom proslave Hanuke, pušten je iz bolnice.

Mladi policajac Džek Hibert, koji je teško ranjen tokom terorističkog napada na Bondi Biču, pušten je iz bolnice i oporavlja se kod kuće, potvrdila je njegova porodica.

Hibert, koji je tek četiri mjeseca u policijskoj službi, pogođen je u glavu i rame dok je obezbjeđivao obilježavanje Hanuke, kada su dvojica napadača otvorila vatru i ubila 15 ljudi, dok je više od 40 osoba ranjeno. Mladi policajac izgubio je vid na jednom oku.

Porodica je navela da je njegov povratak kući, posebno uoči Božića, "pravo čudo", uz zahvalnost javnosti na ogromnoj podršci i medicinskom osoblju na izuzetnoj brizi.

Prema navodima porodice, Hibert je i nakon što je pogođen nastavio da pomaže ljudima na festivalu, sve dok više nije bio fizički u stanju da to čini. Njegove kolege opisuju ga kao izuzetno hrabrog mladića i istakli su da se tokom napada kretao ka ljudima kojima je bila potrebna pomoć.

U pucnjavi je povrijeđen i drugi policajac, Skot Dajson (25), koji se i dalje nalazi na bolničkom liječenju.

Policija navodi da je napad bio inspirisan ekstremističkom ideologijom. Osumnjičeni Naved Akram optužen je za ukupno 59 krivičnih djela, uključujući 15 ubistava i terorizam, dok je njegov otac, koji je učestvovao u napadu, ubijen na licu mjesta.

Sudski dokumenti otkrivaju da je napad planiran mjesecima unaprijed, kao i da su napadači neposredno prije pucnjave izviđali lokaciju.

Iako je Džek je čudom preživio, ali je zadobio je teške povrede lijevog oka. Više od 200 komadića gelera je uklonjeno, što je dovelo do trajnog gubitka vida i, na kraju, do planiranog uklanjanja oka, navodi se.

