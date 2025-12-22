Novi sudski dokumenti otkrivaju da su osumnjičeni za teroristički napad na plaži u Sidneju, u kojem je ubijeno 15 ljudi, najprije bacali improvizovane eksplozivne naprave ka masi, pa onda otvorili vatru na okupljene.
Osumnjičeni napadači u napadu na plaži Bondi, prema navodima bacili su eksplozivne naprave na početku krvavog pohoda. Takođe, prema spekulacijama oni su vježbali pucanje nedeljama prije, dok su planirali napad, navedeno je u sudskim dokumentima.
Petnaest osoba je ubijeno, a desetine su povrijeđene kada su dvojica naoružanih muškaraca otvorila vatru na proslavi Hanuke 14. decembra. Eksplozivne naprave, uključujući i takozvanu "tenisku bombu", na svu sreću nisu eksplodirale.
Optužbe za terorizam i ubistva
Naveed Akram (24) optužen je za ukupno 59 krivičnih djela, uključujući 15 tačaka optužnice za ubistvo i jednu za terorizam. Drugi napadač, njegov otac Sajid Akram, ubijen je na licu mjesta tokom razmjene vatre sa policijom.
Prema sudskim dokumentima, otac i sin su napad "metodično" planirali mjesecima, a dva dana prije pucnjave boravili su u Bondiju radi izviđanja terena.
Isplivali najnoviji detalji pucnjave u Sidneju: Napadači prvo bacali eksplozivne naprave, pa zapucali
Ukidanje zabrane objavljivanja dokumenata
Prošle nedelje izdata je privremena zabrana objavljivanja policijskog izvještaja kako bi se zaštitili identiteti preživjelih. Ta zabrana je u ponedeljak ukinuta, a dokumenta su objavljena uz određene izmjene.
Objavljeni materijal sadrži i detalje o više video-snimaka koji prate kretanje osumnjičenih u mjesecima, danima i satima prije napada.
Snimci sa zastavom Islamske države
Jedan snimak, napravljen mobilnim telefonom u oktobru, prikazuje muškarce kako sjede ispred slike zastave Islamske države (IS).
Na snimku se čuju izjave o motivima napada, uz osude „postupaka ‘cionista’“, navodi policija. Takođe je zabilježeno da Naveed Akram na snimku, prema navodima, na arapskom jeziku recituje odlomak iz Kurana.
Obuka sa oružjem uoči napada
Policija navodi da drugi snimak iz oktobra prikazuje oca i sina kako sprovode obuku u rukovanju vatrenim oružjem na ruralnoj lokaciji, za koju se vjeruje da se nalazi u saveznoj državi Novi Južni Vels.
Na snimku se vidi kako pucaju iz sačmarica i kreću se na taktički način.
Izviđanje lokacije dva dana ranije
Snimci nadzornih kamera od večeri 12. decembra prikazuju dvojicu muškaraca za koje se vjeruje da su osumnjičeni i njegov otac u automobilu u blizini Bondi Biča.
"Optuženi i njegov otac viđeni su kako izlaze iz vozila i hodaju preko pješačkog mosta, na istoj lokaciji na kojoj su se pojavili dva dana kasnije i pucali na građane", navodi se u dokumentima.
Policija tvrdi da je riječ o dokazima izviđanja i planiranja terorističkog napada.
Nošenje oružja i eksploziva iz smeštaja
Oko 2.00 sata ujutru na dan napada, nadzorne kamere zabilježile su dvojicu muškaraca kako napuštaju iznajmljeni smeštaj u sidnejskom predgrađu Kampsi, noseći duge i kabaste predmete umotane u ćebad, koje su zatim ubacili u automobil.
U dokumentima se navodi da su među njima bile dvije jednometne sačmarice, puška marke Beretta, četiri improvizovane eksplozivne naprave i dvije zastave Islamske države.
Dolazak u Bondi i početak napada
Prema navodima policije, muškarci su nešto posle 17.00 časova napustili iznajmljeni smještaj, a snimci ih kasnije prikazuju kako u 18.50 stižu u Bondi.
Tamo su parkirali vozilo i postavili zastave sa unutrašnje strane prednjeg i zadnjeg stakla automobila, a zatim izvadili vatreno oružje i eksplozivne naprave prije nego što su krenuli ka pješačkom mostu.
Sa te lokacije, prema policijskim navodima, bacili su tri cijevne bombe i jednu „tenisku bombu“ ka okupljenoj masi, ali nijedna nije eksplodirala.