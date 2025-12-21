Švedska carina i bezbjednosne službe zadržale ruski brod Adler kod Hegenesa zbog sumnje da prevozi sjevernokorejsko oružje za Rusiju.

Izvor: Profimedia

Švedske bezbjednosne službe i carina sinoć su sproveli opsežnu akciju na ruskom brodu Adler kod grada Hegenes. Brod je prethodno doživio kvar i usidrio se u švedskim teritorijalnim vodama, nakon čega su vlasti prinudno zadržale plovilo.

Sumnja se da brod prevozi sjevernokorejsku municiju i naoružanje namijenjeno ruskim snagama u Ukrajini. Vlasnik broda je ruska kompanija "M Leasing LLC", koja se nalazi na sankcionim listama EU i SAD, jer njena flota, kako navodi švedski javni servis SVT, igra ključnu ulogu u lancu snabdijevanja Rusije oružjem iz Sjeverne Koreje.

Zbog visokog rizika, u akciju su uključeni "Sapo" (švedska tajna služba) i "Nacionalna interventna jedinica" (specijalne snage), dok nadzor nad postupkom vrši državno tužilaštvo.

Trenutno se detaljno provjerava teret kako bi se utvrdilo da li se u kontejnerima nalazi vojna oprema, čime bi se potencijalno kršile međunarodne sankcije.