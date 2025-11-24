Pucnjava tokom pokušaja pljačke kombija za transport novca uznemirila je Sunčani brijeg u Prištini, a napadači su pobjegli.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Danas oko 14 časova u naselju Sunčani brijeg u Prištini došlo je do pucnjave tokom pokušaja oružane pljačke kombija koji je prevozio novac, prenosi Gazeta Express. Prema informacijama policije, u incidentu nije bilo povrijeđenih, dok su osumnjičeni pobjegli.

Portparol Policije Kosova, Enis Plana, potvrdio je za da se sumnja kako je pucnjava izbila tokom pokušaja pljačke vozila za transport novca. Policija i tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji i pronalaženju počinilaca.

Portal Kallxo izvještava da se za napad sumnjiče dvije osobe koje su pobjegle sa mjesta događaja motociklom. U blizini je pronađen zapaljen automobil, ali još nije utvrđeno da li je povezan sa slučajem.

Prema dosadašnjim podacima, osumnjičeni su ispalili više hitaca, ali niko nije povrijeđen. Policija je odmah po prijavi blokirala područje i obezbijedila ga sigurnosnim trakama.

