"Sve vrijeme me zvali Svetlana": Breskvica otkrila šta se dešavalo kada su joj zabranili da uđe na Kosovo

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica nedavno je trebalo da nastupi na Kosovu, ali je vraćena sa prelaza

Izvor: Instagram/amigshow/screenshot

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica je 8. oktobra trebalo da održi koncert u Kosovskoj Mitrovici, ali joj pripadnici tzv kosovske policije nisu dozvolili da pređe administrativni prelaz.

Breskvica je ranije za MONDO otkrila da joj pripadnici policije nisu saopštili razlog zabrane.

"Samo su mi rekli da se vratim nazad", rekla je pjevačica, a potom objasnila da joj čak nije saopšten ni razlog zabrane, kao ni da li je ta zabrana trajna.

Sada je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da je dva sata prije nastupa dobila poruku da bi moglo da se desi da joj zabrane ulazak, ali da je uprkos tome riješila da proba i održi nastup.

"Tamo mi je rečeno da ne mogu da uđem, ali moram da kažem da su bili fini i sa mnom postupali korektno. Jedino su me zvali 'Svetlana' sve vrijeme. I što je najgore, oni kažu 'Svetlana', a ja - da?", rekla je pjevačica.

