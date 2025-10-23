Postupanje policije je u toku, a nadležni organi preduzimaju mjere radi identifikacije i procesuiranja odgovornih.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija u Igalu zadržala je autobus kosovskog prevoznika Shpejtimi, nakon što su putnici navodno ispisivali grafite podrške Oslobodilačkoj vojsci Kosova (UČK) na zgradama u Meljinama.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", riječ je o navijačkoj grupi iz Prizrena koja je prolazila kroz Crnu Goru.

Iz Uprave policije "Vijestima" je nezvanično rečeno da su postupali po prijavi da su na zidu u Meljinama ispisali natpise “UČK” i određene brojeve, čije značenje policija utvrđuje.Kako prenosi portal RTHN, dvojica kosovskih državljana koji su ispisali grafite su sprovedeni u Odjeljenje bezbjednosti Herceg Novi i u toku je njihovo procesuiranje.

Sagovornik s lica mjesta kazao je za "Vijesti" da više policajaca obezbjeđuje autobus.