Izvor: Vojska Srbije/Ustupljene fotografije

Maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije danas oko 15 časova u rejonu baze Vojske Srbije "Debela glava", kako se saznaje.

Prema nezvaničnim informacijama, naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

"Naoružana grupa sa šest džipova pobjegla je pravcu Kosova", kaže izvor Kurira.

