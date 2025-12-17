Porota u Masačusetsu proglasila je Brajana Volša krivim za ubistvo supruge Ane Volš, porijeklom iz Srbije, koja je nestala u januaru 2023. godine. Tijelo žrtve nikada nije pronađeno, ali je sud utvrdio da je Volš ubistvo izvršio s predumišljajem.

Brajan Volš je tokom suđenja negirao da je ubio suprugu, ali je priznao da je njeno tijelo raskomadao i bacio u kontejnere za smeće. Tvrdio je da je Anu pronašao mrtvu u krevetu i da je, u panici, pokušao da prikrije smrt.

Sud tu verziju nije prihvatio.

Internet pretrage ga odale

Tužilaštvo je poroti predočilo Volšovu istoriju internet pretraga, koje su započele nekoliko sati nakon Aninog nestanka. Među njima su bila pitanja kako se riješiti tijela, kako ukloniti tragove krvi i da li je moguće biti osuđen za ubistvo bez tijela.

Porota je istog dana vidjela i nadzorne snimke, kao i GPS podatke sa dva mobilna telefona za koje tužilaštvo tvrdi da ih je koristio Brajan Volš.

Prema svjedočenju državnog policajca Masačusetsa, podaci pokazuju da se Volš u danima nakon Aninog nestanka kretao između više prodavnica i stambenih kompleksa, a da su njegovi telefoni registrovani u blizini više kontejnera za smeće.

Tužilaštvo tvrdi da je Volš tokom nekoliko dana obišao najmanje šest različitih lokacija, gdje je bacao kese za smeće, za koje se sumnja da su sadržale Anine posmrtne ostatke i dokaze.

Tokom svjedočenja predstavljeni su i novi podaci o internet pretragama sa Volšovog telefona, koje uključuju pretrage imena Vilijama Fastoua još 25. decembra 2022. godine, kao i ponovo 4. januara – na dan kada je Ana zvanično prijavljena kao nestala.

Zabilježene su i pretrage vezane za policiju u Vašingtonu i postupak prijave nestanka, što tužilaštvo koristi kao dodatni argument da je Brajan Volš pokušavao da kontroliše situaciju nakon Aninog nestanka.

Presuda: doživotna robija

Porota je 15. decembra Brajana Volša proglasila krivim za ubistvo prvog stepena. Prijeti mu kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Ana Volš imala je 39 godina kada je nestala. Njeno tijelo do danas nije pronađeno.

Svedočenje navodnog ljubavnika

Pred sudom je 15. decembra svjedočio Vilijam Fastou, agent za nekretnine iz Vašingtona koji je potvrdio da je bio u emotivnoj vezi sa Anom Volš u mjesecima prije njenog nestanka.

Fastou je naveo da je afera počela u proljeće 2022. godine, nakon što se Ana zbog posla preselila u Vašington, dok su njena djeca ostala u Masačusetsu sa Brajanom Volšom koji je u tom periodu bio u kućnom pritvoru zbog federalnog slučaja prevare sa umjetninama.

Prema njegovom svjedočenju, brak Volšovih bio je pod snažnim pritiskom, prije svega zbog Brajanovih pravnih problema, koji su, kako je rekao, sprječavali Anu da decu povede sa sobom i započne novi život u Vašingtonu.

"Najveći stres u njenom životu bio je njegov neriješen krivični postupak", rekao je Fastou, navodeći da je Ana bila duboko pogođena činjenicom da ne može da bude majka kakva je željela.

Ana strahovala da Brajan ne sazna za aferu

Fastou je svjedočio i da je Ana brinula zbog mogućnosti da Brajan sazna za njihovu vezu, ali je insistirala da, ukoliko se to desi, istinu mora da čuje direktno od nje.

Iako su bili u vezi više mjeseci, Fastou je rekao da Ana nije govorila o razvodu niti o konkretnim planovima da napusti supruga, te da je, uprkos aferi, i dalje pokazivala duboku brigu i vezanost za Brajana.

Poslednji put su se čuli u prvim minutima 1. januara 2023. godine, kada mu je Ana poslala poruku za Novu godinu. Nakon toga, više mu se nije javljala.

Pozivi koji su izazvali sumnju

Fastou je rekao da je postao zabrinut kada se Ana nije javljala 2. i 3. januara, kao i da je 4. januara ignorisao dva poziva Brajana Volša, strahujući da je otkrio aferu.

Tek nakon što mu je Brajan ostavio glasovnu poruku u kojoj je rekao da je Ana nestala, Fastou ga je pozvao nazad i, na njegov zahtjev, otišao do Anine kuće u Vašingtonu kako bi provjerio da li je tamo.

