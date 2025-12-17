Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo svoje supruge Ane, a izricanje presude pomjereno je za četvrtak.

Izricanje kazne Brajanu Volšu, koji je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane, pomjereno je sa srede na četvrtak, prenijeli su američki mediji.

Da podsjetimo, Volš je u ponedeljak oglašen krivim za ubistvo Beograđanke Ane Volš, kojoj se svaki trag izgubio 1. januara 2023. godine. Kako je iznijeto tokom suđenja, vjeruje se da je Volš suprugu ubio, raskomadao i djelove tijela pobacao po kontejnerima u blizini njihovog doma u Kohasetu u državi Masačusets.

Tokom suđenja Volš nije izneo odbranu, ali je na pripremnom ročištu priznao da je uklonio tijelo i lagao policiju tokom potrage za Anom. Negirao je ubistvo supruge, a njegovi advokati iznijeli su tezu da je Ana umrla neobjašnjivom smrću.

"Porota je Volša oglasila krivim nakon drugog dana zasijedanja. Njemu bi mogla biti izrečena doživotna robija bez mogućnosti uslovnog otpusta", preneli su mediji.

Okružni tužilac Majkl Morisi izjavio je na konferenciji za medije da smatra da je pravda zadovoljena.

"Nije stvar u pobjedi ili porazu. Radi se o dobijanju pravog odgovora, a ovo je bio pravi odgovor. Ne posmatramo slučajeve kao pobjede i poraze, gledamo kako da nekome obezbijedimo pravdu. Čuo sam se sa sestrom Ane Volš, ona mi je rekla da je pravda zadovoljena", rekao je novinarima tužilac Morisi.

Obzirom da Anino tijelo nikada nije pronađeno, tužilaštvo se koncentrisalo na digitalne dokaze kako bi poroti predstavili slučaj i dokazali da je Volš kriv.

"Među ključnim dokazima su bile jezive pretrage sa Volšovog mekbuka na kojima se moglo vidjeti da je guglao kako da najbolje rasparča tijelo u prvim danima 2023. godine, neposredno nakon Aninog nestanka", navode mediji:

"U dokazima su se našli i snimci iz prodavnica na kojima se vidi da Volš troši stotine dolara kupujući alat i sredstva za čišćenje kako bi raskomadao tijelo supruge. Neki od predmeta, uključujući testeru za metal i sekiricu, kao i Anine stvari, krvavi peškiri i tepisi, pronađeni su u kontejnerima za smeće duž cijele Sjeverne obale. DNK testiranje pokazalo je poklapanje sa Volšovima".

Tokom suđenja tužilaštvo se držalo teze da je motiv zločina ljubavna veza sa Vilijamom Fastouom koju je Ana imala u Vašingtonu, kao i finansijski problemi koje je par imao. Odbrana je oštro odbacila ove navode.

