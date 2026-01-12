Tim Dejana Savića je izgubio od Mađarske 13:10 u meču u kojem je parirao otprilike do sredine druge četvrtine – sve od tog momenta je bilo u znaku velikana.

Izvor: vaterpolo savez crne gore

Prvi poraz crnogorskih vaterpolista na Evropskom prvenstvu i poraz koji bitno otežava put do polufinala.

Tim Dejana Savića je izgubio od Mađarske 13:10 u meču u kojem je parirao otprilike do sredine druge četvrtine – sve od tog momenta je bilo u znaku velikana.

Mađari su na poluvremenu vodili 8:4, i to nakon što su osam golova dali iz ukupno 10 šuteva. To dovoljno govori o njihovoj napadačkoj klasi, ali i o tome kako su “ajkule” podbacile u odbrani.

Zato je prednost rivala u drugom dijelu samo rasla, a sve što je uradila naša selekcija bilo je da do kraja ublaži poraz…

Prvo mjesto u grupi je sada nedostižno, a “ajkule” će u grupi odigrati i meč sa Francuskom (srijeda od 18 časova).

Kasnije se formira nova grupa, gdje će joj rivali biti Srbija, Španija i Holandija.

Dušan Matković je bio najefikasniji u našem timu sa tri pogotka, dva je postigao Aljoša Mačić, a po jedan Dmitrij Holod, Jovan Vujović, Marko Mršić, Danilo Stupar i Balša Vučković.

Danijel Anđal je kod Mađara postigao tri gola iz isto toliko šuteva.