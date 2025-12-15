Brajan Volš nije imao reakciju kada je čuo presudu da je kriv za ubistvo Ane Volš. Samo je klimnuo glavom što se može vidjeti na snimku iz sudnice.

Izvor: Youtube/ CBS Boston/Screenshot

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo Beograđanke Ane Volš, a pojavio se i snimak direktno iz sudnice na kom se vidi njegova hladnokrvna reakcija, prenosi "CBS News". Porota u Dedhemu, državi Masačusets u Sjedinjenim Američkim Državama, je donijela odluku posle šest sati vijećanja da je kriv za ubistvo prvog stepena.

Kada je došlo vrijeme za presudu, Volš je ustao zajedno sa svojim advokatima. Sudija je šeta porote upitala da li su donijeli odluku, on je potvrdno odgovorio i pročitao je odluku da porota smatra Volša krivim.

Pogledajte snimak presude Brajanu Volšu

Presuda Brajanu Volšu Izvor: YouTube/CBS Boston

Volš je samo nemo gledao u sudiju, nije imao reakciju. Klimnuo je glavom, djeluje da nije imao nikakvu reakciju.