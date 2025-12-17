Njemački stručnjak za spoljnu politiku CDU-a, Roderih Kizeveter, upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika koji su raspoređeni u Bjelorusiji, blizu granice sa NATO-om.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Nemački stručnjak za spoljnu politiku CDU-a, Roderih Kizeveter, izjavio je za njemačku televiziju da ruski predsjednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika - ali ih ne šalje na bojište u Ukrajini, već se raspoređuju u Bjelorusiji - zemlji koja se graniči sa NATO-om. Upozorio je da će naredne dvije godine biti izuzetno kritične.

Kizeveter je na televiziji NTV upozorio na pretjeranu naivnost u odnosima sa Rusijom. Uprkos pregovorima koji su se održali u Berlinu u nedelju i ponedeljak, ne treba vjerovati da će Putin shvatiti kako mu se rat ne isplati.

Prema njegovim riječima, pogrešno je "naivno vjerovati da će Putin, samo zato što se sada sastaje u Berlinu, zaključiti da mora da prizna svom stanovništvu kako se rat ne isplati jer je Zapad postao 'spreman za rat'“. Naglasio je da su posebno kritične godine 2026. i 2027.

"Ako to razdoblje prebrodimo - jačanjem odbrambenih sposobnosti, ali i tako da ne širimo strah među stanovništvom, nego otvoreno kažemo: ovo je moguća prijetnja, budimo oprezni - onda ćemo to izdržati", rekao je.

Kizeveter, koji je bio pukovnik Bundesvera do 2009. godine i nekoliko godina radio u sjedištu NATO-a u Monsu, u Belgiji, upozorio je da Rusija drži dva armijska korpusa u Belorusiji, odnosno između 350.000 i 360.000 vojnika spremnih za akciju.

"Ovo izaziva veliku zabrinutost, posebno u baltičkim državama", istakao je on i dodao da se slični trendovi primjećuju u Rusiji već dvije godine, ali da političari "nisu smjeli da o tome otvoreno govore javnosti".

Prema njegovim riječima, Putin rat u Ukrajini "vojno ne vodi pretjerano uspješno", ali zahvaljujući ratnoj ekonomiji obučava "stotine hiljada vojnika koji se uopšte ne koriste u Ukrajini".

Kizeveter smatra da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute do sada uglavnom pokušavao da smiri situaciju. Međutim, tokom posjete Berlinu prošle nedelje, Rute je, kako kaže, "vrlo jasno upozorio da se situacija zaoštrava". Rute je 11. decembra izjavio: "Mi smo sledeća meta Rusije" i upozorio na mogućnost rata "kakav su naši bake i deke doživjeli".