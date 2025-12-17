Mađarski premijer Viktor Orban je poslao pismu Putinu u kome je pitao ruskog lidera kako bi Rusija reagovala ako bi EU odlučila da koristi zamrznutu rusku imovinu

Izvor: Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je pitao ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi Rusija reagovala na moguću odluku Evropske unije da koristi zamrznutu rusku imovinu i da je dobio poruku da će Moskva uzeti u obzir protivljenje Mađarske.

Orban je naglasio da je poslao pismo Putinu u kojem ga je pitao kako bi Rusija reagovala ako bi EU odlučila da koristi rusku imovinu za takozvani reparacioni kredit Ukrajini i da li bi u tom slučaju poštovala stavove pojedinačnih zemalja članica.

Orban je to rekao novinarima u avionu na putu za Brisel. Prema njegovim riječima, dobio je odgovor da će ruska reakcija biti „snažna“ i da će Rusija uzeti u obzir stavove pojedinačnih zemalja.

Mađarski premijer je ponovo naglasio da Mađarska ne podržava korišćenje ruske imovine zamrznute u EU jer bi, kako tvrdi, to predstavljalo „novi nivo eskalacije“.

„EU je lišila Mađarsku prava“

Orban je ranije na društvenoj mreži X napisao da je Evropska unija „lišila Mađarsku prava“ u diskusiji o sankcijama i prekršila princip „lojalne saradnje“.

Dodao je da više „ne smatra ove principe obavezujućim“ za Mađarsku.

Orban se našalio da su mu omiljene stvari u Briselu „čokolada, glavni trg, ali najviše od svega – odlazak“.

25 od 27 zemalja članica podržalo je prošlog petka odluku o zamrzavanju ruske imovine u Evropi na neodređeno vrijeme, što je Orban javno kritikovao.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha takođe je reagovao na njegovu objavu, nazvavši Orbana „najvrednijom zamrznutom ruskom imovinom u Evropi“.

Evropski lideri trebalo bi ove nedelje da razgovaraju o odobravanju takozvanog reparacionog kredita Ukrajini, koji bi bio finansiran korišćenjem ruske imovine. Iako postoji kvalifikovana većina za ovu odluku, njeno usvajanje ostaje neizvesno zbog protivljenja Belgije, koja upozorava na moguće pravne posledice takvog poteza.