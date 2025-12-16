Ukrajinski predsjednik je rekao da se očekuje da će američki Kongres glasati o bezbjednosnim garancijama i da očekuje da će finalizovani set dokumenata biti pripremljen "danas ili sjutra"

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi predlozi dogovoreni sa američkim zvaničnicima o mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini mogli biti finalizovani u roku od nekoliko dana, posle čega će ih američki izaslanici predstaviti Kremlju.

Posle dvodnevnih razgovora u Berlinu, američki zvaničnici su u ponedeljak rekli da su riješili 90% problematičnih pitanja između Rusije i Ukrajine, ali uprkos pozitivnom tonu, nije jasno da je kraj rata bliži, posebno zato što ruska strana nije prisutna u trenutnim razgovorima.

Ukrajinski predsjednik je rekao da se očekuje da će američki Kongres glasati o bezbjednosnim garancijama i da očekuje da će finalizovani set dokumenata biti pripremljen "danas ili sjutra". Posle toga, rekao je, SAD će održati konsultacije sa Rusima, a zatim će uslijediti sastanci na visokom nivou koji bi mogli da se održe već ovog vikenda.

"Računamo na pet dokumenata. Neki od njih se tiču bezbednosnih garancija: pravno obavezujućih, odnosno o kojima je glasao i koje je odobrio američki Kongres", rekao je u komentarima novinarima putem Vacapa. Rekao je da će garancije "odražavati Član 5" NATO-a.

U ponedeljak, američki zvaničnici su odbili da daju konkretne detalje o tome šta će vjerovatno uključivati paket bezbjednosnih mjera i šta bi se desilo ako bi Rusija pokušala da zauzme više teritorije nakon postizanja mirovnog sporazuma. Međutim, potvrdili su da SAD ne planiraju da rasporede svoje snage na terenu u Ukrajini.

Lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke i osam drugih evropskih zemalja rekli su u zajedničkom saopštenju da bi trupe iz Koalicije voljnih mogle "pomoći u obnovi ukrajinskih snaga, obezbjeđivanju ukrajinskog neba i podršci bezbjednijim morama, uključujući i kroz djelovanje unutar Ukrajine".

Međutim, nisu sugerisali da bi to bile garancije koje bi odgovarale članu 5 NATO-a, i u svakom slučaju, malo je znakova da je Rusija blizu pristanka na vrstu paketa o kojem se razgovara između Vašingtona i Kijeva.

Kremlj nije promijenio stav

Kremlj je danas saopštio da nije video detalje predloga o bezbjednosnim garancijama.

"Do sada smo vidjeli novinske izvještaje, ali nećemo odgovoriti na njih. Još nismo videli nikakve tekstove", rekao je novinarima portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

Peskov je dodao da Moskva, koja je u prošlosti zahtijevala od Kijeva da ustupi teritorije koje Rusija smatra svojima i isključila prisustvo bilo kakvih stranih trupa u Ukrajini, nije promijenila svoj stav o sukobu i ostvarivanju svojih vojnih ciljeva.

"Naš stav je dobro poznat. On je dosledan, transparentan i jasan je Amerikancima. I, generalno, jasan je i Ukrajincima", rekao je Peskov.

"Rusija neće prihvatiti NATO trupe"

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova, Sergej Rjabkov, rekao je da Rusija neće pristati na trupe iz zemalja NATO-a koje djeluju u Ukrajini "ni pod kojim okolnostima". Nije jasno da li ta formulacija uključuje i trupe iz zemalja NATO-a koje djeluju pod posebnom komandom van NATO-a.

Njemački kancelar, Fridrih Merc, rekao je u ponedeljak da je mir bliži nego ikada od početka ruske invazije u punom obimu. Ali, privatno, evropski zvaničnici kažu da su u ovoj fazi razgovori više o tome da Tramp zadrži podršku Ukrajini u Bijeloj kući nego o postizanju trajnog sporazuma između Moskve i Kijeva.

Glavna tačka spoticanja između ukrajinskog tima i američkih pregovarača ostaje pitanje zemlje. Tramp želi da Ukrajina odustane od djelova Donbasa koje još uvek drži, dok Ukrajina želi da zamrzne linije na trenutnoj tački kontakta.

"Razgovaramo o teritorijalnom pitanju. Znate da je to jedno od ključnih pitanja. U ovom trenutku još uvijek nema konsenzusa o tome", rekao je Zelenski nakon razgovora u Berlinu.