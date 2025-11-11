Viktor Orban oglasio se o sastanku Putina i Trampa.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Premijer Mađarske Viktor Orban oglasio se danas o otkazanom sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa u Budimpešti. On je u intervjuu za mađarsku televiziju "ATV" izjavio da je sastanak i dalje moguć i da nije otkazan nego da je odložen.

"Ono što je odloženo, svakako će doći. Samo ne kada želimo, nego malo kasnije.

Pregovori su zapeli zbog teritorijalnih sporova. Sporazum iz Istanbula iz 2022. godine je mogao da okonča sukob, ali su sve upropastili Anglosaksonci", rekao je Orban.

"Sve su upropastili Anglosaksonci": Orban se oglasio o otkazanom sastanku Putina i Trampa u Budimpešti

Da podsjetimo, u petak 7. novembra Tramp je dočekao Orbana u Bijeloj kući u Vašingtonu. Pregovarali su o izuzeću primjena sankcija ruskim naftnim kompanijama "Rosnjeftu" i "Lukoilu", odnosno izuzeću za Mađarsku da može da nastavi da kupuje rusku naftu i gas.

Prva informacija je bila da je Orban to uspio da izdejstvuje za svoju zemlju. Međutim, dan kasnije, zvaničnik Bijele kuće saopštio je u pismu "Rojtersu" da je Mađarska dobila izuzeće samo na godinu dana.

Takođe, Mađarska će morati da diverzifikuje svoje energetske nabavke. Orban se takođe obavezao da će njegova država kupovati američki tečni prirodni gas (LNG) kroz ugovore u vrijednosti od oko 600 miliona dolara.