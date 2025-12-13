Mađari su umorni od autokratske vlasti Viktora Orbana koji ih, uoči parlamentarnih izbora na proljeće 2026, zasipa “cunamijem obećanja”, nudeći biračima skupe podsticaje dok istovremeno finansijski stiska uporišta opozicije.

Izvor: Profimedia

Kako se približava april, Viktor Orban sugeriše da će spoljna politika i pitanje rata dominirati predizbornom kampanjom njegove stranke Fides. Na mitingu u Kečkemetu prošle subote, Orban je poručio da će izbori 2026. biti posljednja prilika da Mađarska ostane van sukoba u Evropi.

„Zna li Viktor Orban nešto što mi ne znamo?“, pita se Daily News Hungary.

Šta je rekao Orban?

Premijer je na „antiratnom skupu“ rekao da će ishod izbora odlučiti hoće li Mađarska uspjeti da izbjegne rat. Vlada izabrana 2026. biće odgovorna za „spašavanje zemlje od ratne opasnosti koja nam se približava“. Orban je upozorio da bi „probriselska vlada uvukla Mađarsku u rat“, dok bi nacionalno orijentisana vlast imala šansu da ostane po strani.

Opozicija se nije povukla. Rivalska stranka Tisa, predvođena Peterom Mađarom, održala je skup na drugoj lokaciji, dok Kečkemet postaje ključno predizborno poprište.

Rat i politika

Orban tvrdi da prijetnja rata nije samo geografska, već i politička. Evropski lideri, prema njegovim riječima, već planiraju pripremu za sukob, a EU bi do 2030. trebalo da bude spremna za eventualni rat sa Rusijom. Istakao je značaj antiratnih skupova i mogućeg dogovora Vašingtona i Moskve koji bi mogao ponovo integrisati Rusiju u svjetsku ekonomiju.

Najavio je slanje poslovne delegacije u Rusiju radi pripreme poslijeratne ekonomske saradnje i istakao bliske kontakte sa Trampom i Putinom: „Moramo razmišljati unaprijed.“

Energetski dogovori

Krajem novembra Orban je u Vašingtonu dogovorio izuzeće od sankcija na ruski energent, što je mnogi nazvali Trampovim „izbornim poklonom“. Takođe je postigao dogovor sa Erdoganom da Turska garantuje transport ruskog gasa u Mađarsku, dok je u Moskvi obezbijedio energetsko snabdijevanje zemlje za zimu i narednu godinu.

„Cunami obećanja“

Glavni rival Orbanu je Peter Mađar i njegova stranka Tisa. Iako su iz Fidesa plasirali optužbe da je „plaćenik Brisela“ ili „ukrajinski agent“, Mađar je bio najpopularniji političar. DW navodi da podrška Tisi stagnira, dok Fides sustiže, djelimično zbog Orbanove strategije dijeljenja finansijskih podsticaja i socijalnih beneficija – tzv. „cunamija obećanja“.

Orbanove optužbe protiv protivnika uključuju tvrdnje da bi Mađar uveo visoke poreze i teret rata na građane, čime bi životni standard drastično pao.

Budimpešta na ivici bankrota

Budimpešta je, prema DW, na ivici finansijskog kolapsa zbog „doprinosa solidarnosti“ koje država nameće od 2019. Gradonačelnik Gergelj Karačonj lično je pokušao da dobije objašnjenje i pomoć od Orbana, ali bez rezultata.