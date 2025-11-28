Mađarska razmatra mogućnost kupovine udijela u ruskim naftnim kompanijama.

Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Danas je premijer Mađarske Viktor Orban bio u Moskvi u službenoj posjeti predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, razgovarali su o mnogim temama sa fokusom na rat u Ukrajini i prema riječima potpredsjednika ruske vlade Aleksandra Novaka, Mađarska razmatra mogućnost kupovine udijela u ruskim naftnim kompanijama, prenosi "Asošijejted Pres". On je istakao da je riječ o osjetljivom poslovnom poduhvatu zbog kog ne bi trebalo previše detalja iznositi u javnost.

"Takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je godinama naš pouzdan energetski partner.

Mađarski partneri rade u tom pravcu, ali mnogo zavisi od samih poslovnih pregovora. Zato ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje", objasnio je Novak.

Putin se danas u Moskvi sastao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Izjavio je da je spreman za sastanak sa Trampom u Budimpešti.

