Srbija iščekuje ključan odgovor Stejt departmenta i OFAK-a o produžetku licence za rad NIS-a, dok rafinerija Pančevo ostaje u režimu "tople cirkulacije" do 2. decembra.

Izvor: PROMO

Srbija iščekuje odgovor Stejt departmenta i OFAK-a da li će biti produžena licenca za rad NIS-u. Ministarka Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, a istovremeno Srbija povećava uvoz derivata.

Iz Moskve dolaze vijesti da je moguća prodaja dijela imovine ruskih naftnih kompanija, koje su pod sankcijama, mađarskim partnerima. Pedeset drugi je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u petak da će rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, 2. decembra.

U međuvremenu, tokom razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Kremlju, razmatrana je mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih kompanija koje su pogođene nedavno uvedenim američkim sankcijama, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da bi Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) donijela pozitivnu odluku, ali da se čeka odluka Stejt departmenta.

"Pripremljeni smo, građani ne moraju da brinu. Država preduzima sve mjere, jedna je i saradnja sa mađarskim prijateljima", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

S druge strane, Orban je potvrdio da će Mađarska sve što ima od nafte da podijeli sa Srbijom, dok je njegov šef kabineta potvrdio da bi MOL mogao da kupi udeo u NIS-u.

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović kaže da NIS mora da nastavi da radi i da to "moraju da znaju i Rusi i Amerikanci". Poručuje da rezervi ima dovoljno i da neće biti nestašica, naglašavajući da mišljenje OFAK-a koje se iščekuje "verovatno neće biti negativno".