Ruski predsjednik Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban razmatrali su mogućnost da Mađarska kupi dionice ruskih naftnih kompanija pogođenih nedavno uvedenim američkim sankcijama.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ruski predsjednik Vladimir Putin i mađarski premijer Viktora Orban razmatrali su mogućnost da Mađarska kupi dionice ruskih naftnih kompanija pogođenih nedavno uvedenim američkim sankcijama.

Ruski potpredsjednik Vlade Aleksandar Novak rekao je na konferenciji za novinare da ti razgovori, održani u Kremlju, ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji, prenosi SEEBiz.

"U načelu, takva tema postoji i o njoj se raspravljalo. Mađarska je godinama naš pouzdani partner u energetici. Mađarski partneri trenutno rade u tom smjeru, a puno toga zavisi od poslovnih pregovora. Stoga bi taj proces trebalo da se odvija tiho, bez medijske pažnje", kazao je Novak.

Analitičar IPOPEM-a - Securities, Vladan Pavlović, smatra da diplomatski rječnik šefa kabineta mađarskog premijera treba čitati precizno, jer on kaže da je ta zemlja spremna da razmotri cijelu stvar, a ne da kupi dio u NIS-u.

„Ovdje se ne kaže da je riječ o pregovorima o kupovini, već o mogućnosti da se to razmotri, ali to je dobra vijest u situaciji u kojoj se NIS nalazi“, naveo je Pavlović.

Na pitanje zašto bi bilo dobro da Mađari kupe NIS, a zašto ne, on je odgovorio da treba imati na umu da su odmah nakon preuzimanja INA-e zatvorili rafineriju u Sisku, da njihova rafinerija u Rijeci još nije u pogonu, da imaju dovoljno prerađivačkih kapaciteta jer imaju rafinerije u Mađarskoj i Bratislavi koje jako dobro rade, te da je veliko pitanje što bi učinili s onom u Pančevu.

„Ako bi se to preuzimanje nekim slučajem dogodilo, na što bi Rusi prije svega trebali pristati, jer se pitaju, MOL bi kupio tržište i maloprodajnu mrežu, međutim, stvarno sumnjam da Rusi namjeravaju da prodaju NIS, jer Rusija do sada nikome nije prodala svoje kapacitete“, rekao je Pavlović.

On je dodao da podnošenje amandmana u srpskoj Skupštini više izgleda kao priprema zemlje za prisilnu upravu u NIS-u, nego na prodaju. Pitanje je samo hoće li Rusi pristati na išta, pa i na taj scenario.