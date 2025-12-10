Na suđenju Brajanu Volšu svjedočio čovjek za kog se vjeruje da je posljednji vidio Anu Volš živu.

Izvor: facebook/whdh boston/screenshot

Danas je nastavljeno suđenje Brajanu Volšu zbog optužbe da je ubio svoju suprugu Anu Volš 1. januara 2023. godine. Danas je svjedočio muškarac Džem Mutlu, porodični prijatelj Brajana i ubijene Ane, za kog se vjeruje da je posljednji vidio Anu živu pored Brajana, piše "New York Post".

On je danas na sudu ispričao da je razgovarao sa Anom telefonom 29. decembra 2022. godine, neposredno pred novogodišnje okupljanje. Ana mu je priznala da je imala određene bračne probleme.

"Djelimično je to bilo zbog toga što je zbog posla stalno putovala između Vašingtona i Kohaseta, što je uzimalo danak, i činjenica da Brajan nije mogao da napusti Masačusets", rekao je Mutlu.

On je inače agent za nekretnine koji radi u predgrađu Bostona. Brajana je upoznato na seminaru o liderstvu, a Ana je takođe radila za njega pune dvije godine.

Šta se desilo na dočeku Nove godine?

Na novogodišnjoj večeri je Mutlu potpisao kutiju šampanjca zajedno sa Brajanom i Anom. Proslavili su Novu godinu, a sjutradan, 1. januara, je Brajan poslao poruku Mutlu i obavijestio ga da je Ana nestala.

Mutlu je pitao Brajana da li su se možda posvađali. Brajan je rekao da se nije svađao sa Anom.

Tokom suđenja, advokatica odbrane Keli Pordžiz ispitivala je Mutlua o njegovom odnosu sa Anom. Pitanjima ga je navodila da bi se došlo do zaključka da su navodno on i Ana bili bliski, da je ona čak možda bila zaljubljena u njega.

"Ne sjećam se da je koristila tu frazu", odgovorio je Mutlu na pitanje da li je Ana priznala da je bila zaljubljena u njega.

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.