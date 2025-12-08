Advokat Brajana Volša tvrdi da je Ana preminula neočekivano i negira planiranje ubistva.

Izvor: facebook/whdh boston/screenshot

Javni tužioci koji pred sudom vode slučaj protiv Brajana Volša (50) za ubistvo i rasparčavanje supruge Ane Volš prikazali su na sudu njegove internet pretrage pošto je Ana Volš nestala.

Naime, Brajan je 1. januara 2023. godine pretraživao "da li FBI može da vidi kada je koristio telefon", a istog tog dana ostavio je djecu bebisiterki, a potom, kako se vidi iz policijskog izvještaja, otišao da kupi čitav arsenal jezivih stvari poput hidrogena, zaštitnog odijela, čekića i drugih sredstava za čišćenje.

Pretrage, koje su vlasti izvlačile iz laptopa Brajana Volša, ključni su dokazi u slučaju bez tijela.

Prvo tražio kako da se riješi tijela

Pretrage su počele neposredno prije 5 sati ujutru 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon što je par proslavio praznik sa prijateljem u svom domu južno od Bostona.

Prema svjedočenju policajca koji je pregledao podatke, u 4.52 ujutru ovaj termin je ukucan u Gugl na računaru Brajana Volša: „najbolji načini za rješavanje tijela“.

Uslijedio je čitav spisak a sve je trajalo tri dana - tražene su informacije o tijelima i rasparčavanju, čišćenju mjesta zločina i odlaganju računara.

Brajan Volš se prošlog mjeseca izjasnio krivim za ometanje policijske istrage i nepravilan prevoz tijela. Optužen je za ubistvo prvog stepena.

U svojoj uvodnoj riječi prošlog ponedeljka, advokat Brajana Volša rekao je da je Ana Volš preminula iznenadnom i neočekivanom smrću.

Opisao je internet potragu svog klijenta za mračnim informacijama kao frenetičnu i tragičnu reakciju dok se "borio sa činjenicom da je Ana mrtva“.

Advokat, Lari Tipton, priznao je da je Brajan Volš lagao vlastima o tome šta se dogodilo sa Anom Volš - rekao je policiji da je nestala nakon što je otputovala u Vašington zbog hitne službe 1. januara ujutru, ali je rekao da Brajan Volš "nikada nije pomislio da ubije Anu".

Rekao je da je njegov klijent zaključio da niko ne bi povjerovao da je njegova žena "jednog minuta živa, a sledećeg mrtva".

Tužioci tvrde da je ubistvo motivisano novcem - Brajan Volš je bio jedini korisnik polise životnog osiguranja svoje supruge od 2,7 miliona dolara - i da je vjerovao da ona ima drugog.

Pozvao bebisiterku da čuva djecu, dok on obavlja svoje "poslove"

Bebisiterka je trebalo da dođe da čuva djecu dok Brajan i Ana idu na ručak, međutim, Brajan joj je rekao oko 12 sati da su se planovi promijenili i da je Ana morala da ide u Vašington.

Kako se dalje navodi u zapisnicima policije, on je počeo da pretražuje:

Šta izbjeljivač radi mrtvom tijelu?

Želite da se izvučete za ubistvo? Evo koji deterdžent da koristite

Da li je bolje baciti ili oprati odjeću sa mjesta zločina?

Kako koristiti hidrogen na flekama od krvi?

Kako ukloniti fleke od krvi hidrogenom?

Da li treba da koristim hidrogen na flekama od krvi na betonu?

Šta se dešava ako stavite djelove tijela u amonijak?

Da li FBI može da vidi kada ste i kako koristili telefon?

Da li mašina za pranje sudova čisti krv?

Kupio kofe, makaze, testeru, čekić...

Nakon toga, oko 15 sati, bebisiterka je došla i preuzela djecu kako bi Brajan obavio "poslove".

Kako se dalje navodi u zapisnicima, Brajan je otišao u kupovinu i kupio: nekoliko kofa od 18 litara, testeru sa visokim naponom, 48 frotirnih peškira, tesarski čekić, zaštitno odijelo koje pokriva cijelo tijelo, navlake za obuću, mopove, metalne makaze, 200 jednokratnih krpa, kese za smeće, sapun za drvo i druge proizvode za čišćenje.

Nakon toga odlazi u drugi market gdje kupuje 13 različitih vrsta hidrogena.

Brajan zatim kupuje tri kanistera amonijaka od litar.

Naposletku, oko 20.30 vraća se kući.

Bebisiterka je u razgovoru sa policijom posvjedočila da su zamijenjeni tepisi u donjem dijelu kuće, kao i kanta za smeće. Volš je, kako su pokazali snimci sa nadzornih kamera, bacao kese za đubre u kontejnere.

Šta je sve pretraživao Brajan Volš?

Prema svjedočenju policajca države Masačusets, Nikolasa Gvarina, većina internet pretraga sa računara Brajana Volša obavljena je preko Gugla i Jahua. Među njima su:

4:55 1. januara: "Posle koliko dugo će tijelo početi da miriše.“

9:35 prije podne, 1. januar: "Da li se identifikacija može izvršiti na osnovu djelimičnih ljudskih ostataka?“

11:50 prije podne, 1. januar: "Mogu li da koristim izbeljivač da očistim drvene podove od mrlja od krvi?“

12:10 popodne 1. januara: "Šta izbjeljivač radi sa tijelom.“

13:43 1. januara: "Da li FBI može da utvrdi kada ste pristupili svom telefonu?“

12:27 popodne 2. januara: "Kako sjeći tijelo.“

13:12 2. januara: "Možete li identifikovati tijelo sa polomljenim zubima.“

13:12 3. januara: "Da li se tijelo može razgraditi u plastičnoj kesi?“

19:30 3. januara: "Može li policija da dobije vašu istoriju pretrage bez vašeg računara.

Dva videa na istu temu su pregledana na Jutjubu, rekao je Gvarino. Veb stranica pregledana 1. januara pod nazivom "6 načina za rešavanje tijela“ potiče sa veb stranice pod nazivom „murdermurdermurder.com", rekao je Gvarino.

(Kurir/NBC News/Mondo)