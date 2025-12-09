Brajan Volš snimljen u marketu blizu kuće na dan nestanka Ane Volš.

Brajan Volš, suprug nestale i ubijene Beograđanke Ane Volš, optužen je da je brutalno ubio svoju suprugu 1. januara 2023. godine. Na šestom danu suđenja, prema pisanju "Mass live", prikazan je snimak iz marketa "Walgreens" blizu njegove kuće u Kohasetu u Sjedinjenim Američkim Državama na dan nestanka Ane.

Nakon ovog marketa, posjetio prodavnicu alkoholnih pića u Svompskotu, pa prodavnicu Lowe's i CVS u Danversu. Sve tri prodavnice posjetio je u razmaku od tri sata.

Više očevidaca je na sudu potvrdilo da su ga vidjeli. Svjedočili su Peti Peterson iz marketa "Walgreens", menadžer prodavnice Džozef Sesarz i Kejd Rid, menažder zadužen za zaštitu imovine u Lowe's prodavnicama u istočnom Masačusetsu.

Ono što je privuklo pažnju jeste da je snimljen u Danversu kada je ušao u prodavnicu sa rukavicama i maskom. Kupio je čekić, skalpel, više kanti od pet galona, lateks rukavice, mop i druge predmete koje je ukupno platio 463,20 dolara.

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, poreklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.