Izvor: Youtube/Fratelli d'Italia/ScreenSho

Italijanska premijerka Đorđa Meloni danas je opisala novu strategiju nacionalne bezbjednosti američkog predsjednika Donalda Trampa kao „poziv na buđenje“ za Evropu, istovremeno potvrđujući podršku Italije Ukrajini i pozivajući Evropljane da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, prenosi francuski list Le Monde.

Obraćajući se na godišnjem kongresu svoje stranke Bratstvo Italije (Fratelli d’Italia), Meloni je naglasila da strategija Vašingtona potvrđuje namjeru SAD da se postepeno povuku sa evropskog kontinenta.

„Amerikanci su jasnije nego ikada stavili do znanja da planiraju povlačenje sa starog kontinenta i da Evropljani treba da se organizuju kako bi se branili“, rekla je premijerka.

„Želimo Italiju koja je lojalna svojim partnerima, ali nikome potčinjena“, dodala je ona.

Meloni je istakla da Italija podržava Ukrajinu od prvog dana i da će nastaviti ovu podršku „iz osjećaja pravde, ali i radi zaštite italijanskog nacionalnog interesa i bezbjednosti“.

Premijerka je kritikovala evropsku zavisnost od Vašingtona i odbacila percepciju „beskorisne“ Evrope, naglašavajući da kontinent ostaje „živa civilizacija“ pozvana da brani svoju slobodu.

„Sloboda ima cijenu“, zaključila je Meloni, navodeći da više cijeni „skupu slobodu nego naizgled udobno potčinjavanje“.