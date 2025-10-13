Tramp, Sisi, Erdogan i katarski emir potpisali su mirovni plan za Gazu u Šarm el Šeiku. Tramp je dan nazvao istorijskim, a tokom govora se obratio i premijerki Italije Meloni, rekavši da je "prelepa i uspješna", uprkos riziku da ga u SAD zbog toga kritikuju.

Izvor: X/printscreen/@realDailyWire

Američki predjsednik Donald Tramp, egipatski predsjednik Abdel Fatah el-Sisi, turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan i katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani potpisali su danas mirovni plan za Gazu.

Dokument je potpisan tokom međunarodnog samita kojem je prisustvovalo dvadesetak svjetskih lidera u egipatskom ljetovalištu Šarm el Šeik na Crvenom moru. Tramp je nakon potpisivanja održao govor i poručio da je ovo "dan za koji su ljudi širom regiona i svijeta radili, težili mu, nadali se i molili".

Svjetski lideri stajali iza njega

"Postigli smo ono za šta su svi govorili da je nemoguće, konačno imamo mir na Bliskom istoku. Tako je lijepo vidjeti kako sviće novi i prelijepi dan. A sada počinje obnova", najavio je Tramp.

Izrazio je i "veliku zahvalnost arapskim i muslimanskim narodima" koji su, kako je rekao, "pomogli da se ovaj nevjerovatan napredak ostvari".

Dok je govorio, iza Trampa su stajali i drugi svjetski lideri, uključujući italijansku premijerku Đorđu Meloni. U jednom trenutku se okrenuo ka njoj i rekao:

"Imamo ovde jednu prelijepu mladu ženu. Ako u Sjedinjenim Američkim Državama upotrebite riječ 'prelijepa', to može da znači kraj vaše političke karijere."

"Ali ja ću rizikovati. Gdje je? Tu je. Ne smeta vam kada vam kažu da ste prelijepi? Jer jeste. Hvala vam što ste došli. Željela je da bude ovde i nevjerovatna je. Ljudi je zaista poštuju. Veoma je uspješna političarka", dodao je Tramp.