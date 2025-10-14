Donald Tramp je napravio "šou neprijatnosti" u Egiptu nakon potpisivanja sporazuma Izraela i Hamasa.

Izvor: x/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je mirovni sporazum Izraela i Hamasa u Egiptu u ponedjeljak 13. oktobra čime je okončan rat na Bliskom istoku. Međutim, posle potpisivanja dokumenta, uslijedio je "šou" američkog predsjednika na sastancima sa visokim evropskim i svetskim zvaničnicima i na fotografisanju nakon susreta sa njima.

Prvo je ponizio britanskog premijera Kira Starmera na bini tokom obraćanja. Pozvao ga je, Starmer je mislio da bi trebalo da se obrati, ali ga je Tramp ubrzo "poslao" da se vrati nazad što je izazvalo negodovanje na licu premijera Velike Britanije.

WATCH: Trump asked, “Where is the UK?”



Starmer raised his hand. Trump called him to the stage, making him think he was going to speak.



Starmer approached the podium. “It’s nice that you’re here,” Trump said, then sent him back, offending Starmer.pic.twitter.com/Y67s4JGmEM — Clash Report (@clashreport)October 13, 2025

Komplimenti i nova poniženja

Nakon toga je Tramp dodijelio kompliment premijerki Italije Đorđi Meloni. Nije je uvredio time, ali svakako jeste neobična situacija jer takve stvari nisu uobičajene na mirovnim samitima.

Trump calls Italian Prime Minister Meloni "beautiful" and says calling a woman beautiful in the U.S. is the "end of your political career."



"I'll take my chances."pic.twitter.com/nNdpaIhfd9 — Daily Wire (@realDailyWire)October 13, 2025

Poslednja "žrtva" Trampa u Šarm el Šejku, poznatom i popularnom egipatskom ljetovalištu, je premijer Norveške Jonas Gar Stojre. Tramp je nabrajao države koje su pomogle u okončanju sukoba na Bliskom istoku i zastao je kada je došla na red Norveška.

"Norveška. Imamo Norvešku. Oh, Norveška, pa šta se dogodilo?", rekao je Tramp.

Trump:



We have Norway, uh oh Norway, what happened Norway? What happened?



Where is Norway, where is he? We have Gianni, we are going to the World Cup.



I don't think Norway wants to stand, oh he is back there. There we have Norway.pic.twitter.com/FqJL1462wl — Clash Report (@clashreport)October 13, 2025

Pretpostavlja se da je riječ o dodjeli Nobelove nagrade za mir. Dobila ju je liderka opozicije Venecuele Marija Kirina Mačado što je razočaralo Trampa.