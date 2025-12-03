Ukrajinski dronovi sinoć napali Rusiju, u Tambovskoj oblasti izbio požar u skladištu nafte.

Izvor: x.com/Gerashchenko_en

Ukrajinci su tokom noći dronovima napali Rusiju. U Tambovskoj oblasti izbio je požar u skladištu nafte, dok su u Voronješkoj oblasti oštećeni rezervoari goriva.

Jevgenij Pervišov, guverner Tambovske oblasti, saopštio je da su djelovi bespilotne letjelice pali na objekat u naselju Dmitrijevka, izazvavši požar u skladištu nafte. Pervišov nije pomenuo žrtve, ali je potvrdio da su na mjesto događaja poslati vatrogasci i policija.

Vlasti u Voronješkoj oblasti takođe su prijavile napad dronom i naknadnu štetu. "Četiri bespilotne letjelice otkrivene su i uništene u vazduhu iznad Voronježa i dva okruga oblasti. Nije bilo žrtava. Nekoliko rezervoara goriva pretrpjelo je manju štetu kao rezultat pada srušenog drona u jednom okrugu. Požara nije bilo", izjavio je Aleksandar Gusev, guverner Voronješke oblasti.

Ukrajinski i ruski Telegram kanali objavljuju snimke koje prikazuju eksploziju i požar u Tambovskoj oblasti.

Russian Telegram channels report a drone attack on oil depots in Tambov and Voronezh regions of Russia last night.



In Tambov, the airspace was closed for almost the entire night. The "Cover" emergency airspace-closure protocol was also activated at airports in Russia's Oryol,…pic.twitter.com/Dp5VyUtg4M — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)December 3, 2025

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 102 ukrajinska drona. Navodno je 26 dronova oboreno iznad Belgorodske oblasti, 22 iznad Brjanske oblasti, 21 iznad Kurske oblasti, 16 iznad Rostovske oblasti, 7 iznad Astrahanske oblasti, 6 iznad Saratovske oblasti i 4 iznad Voronješke oblasti.

Ukrajina redovno cilja naftna postrojenja u Rusiji kako bi omela rusku vojnu logistiku i snabdijevanje, ali i jedan od ključnih izvora prihoda koji finansiraju ratne napore Kremlja.