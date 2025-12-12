Napad dronova na rafineriju nafte u Jaroslavlju, jednu od najvećih u centralnom dijelu Rusije.

Izvor: X Printscreen/@olddog100ua

Veliki požar izbio je u jednoj od najvećih rafinerija nafte u centralnoj Rusiji rano jutros, nakon što su dronovi pogodili grad Jaroslavlj.

Ukrajinski sajt Kijev post je to objavio pozivajući se na lokalne izvještaje i video snimke objavljene na društvenim mrežama.

Stanovnici ruskog grada su rekli da su čuli oko sedam eksplozija prije nego što su vidjeli blještavi sjaj i gust dim kako se dižu iz područja rafinerije "Jaroslavnjefteorgsintez".

Video snimci prikazuju veliki požar koji se širi po objektu.

Ukrainian drones attacked the “Slavneft-YANOS” oil refinery in Yaroslavl overnight.



The refinery is one of Russia’s largest, processing around 15 million tonnes of crude oil per year and supplying fuel to both civilian markets and the Russian military-industrial complex.…pic.twitter.com/bmr3pmN9u0 — Shaun Pinner (@olddog100ua)December 12, 2025

Prethodno je u ruskom gradu Tveru, na 180 kilometara sjeveroistočno od prijestonice Moskve, noćas dron pogodio stambenu zgradu pri čemu je ranjeno sedam ljudi, uključujući jedno dijete.