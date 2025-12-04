Avion Volodimira Zelenskog pratila su četiri drona vojnog tipa prije nego što je sletio na aerodrom u Dablinu, kada je ukrajinski predsjednik pošao u prvu zvaničnu posjetu Irskoj, rekli su izvori za "Džurnal"

Avion Volodimira Zelenskog pratila su četiri drona vojnog tipa prije nego što je sletio na aerodrom u Dablinu u ponedeljak, navodi se u izveštaju.

Izvori su za „Džurnal“ rekli da su dronovi poletjeli sa lokacije na sjeveroistoku irske prijestonice i letjeli ka putanji leta ukrajinskog predsjednika, kršeći zonu zabrane leta.

Garda istražuje incident, ali još uvijek nije u mogućnosti da potvrdi odakle su dronovi došli ili ko ih je možda kontrolisao.

Pokušavaju da utvrde da li su dronovi poletjeli sa kopna ili je riječ o neotkrivenom brodu, koji je promakao pored radara.

Irske bezbjednosne službe saopštile su da su dronovi bili velike, vojne letjelice i da bi se incident mogao smatrati hibridnim napadom, izvještava „Džurnal“ .

Dronovi su navodno promašili Zelenskijev prilaz i preusmjerili pažnju na brod LO Vilijama Batlera Jitsa, mornarički brod raspoređen kod obale.

Brod nije bio u stanju da onesposobi dronove opremom koju je imao pri ruci, objavio je časopis.

Irska uprava za vazduhoplovstvo (IAA) uvela je zonu zabrane leta dronova iznad i oko Dablina kako bi se poklopila sa posjetom Zelenskog.

Ovo dolazi u vrijeme povećanog opreza širom Evrope nakon višemjesečnih upozorenja o hibridnim napadima dronovima koji ometaju putovanja i prisiljavaju na zatvaranje aerodroma.

Zelenskijeva prva zvanična poseta Irskoj

Zelenskijeva posjeta ove nedelje bila je prva posjeta Irskoj jednog ukrajinskog predsjednika i dogodila se u trenutku kada je pokušavao da dobije podršku evropskih lidera dok su mirovni pregovori predvođeni SAD u toku.

U obraćanju irskim parlamentarcima, Zelenski je dobio ovacije u sali parlamenta i pozvao Irsku da preuzme „aktivnu ulogu“ u pozivanju na osnivanje tribunala za rusku agresiju protiv Ukrajine.

Rusija je optužena da pokušava da potkopa podršku Ukrajini na kontinentu organizujući takozvane hibridne napade, plašeći javnost i testirajući vrijeme reagovanja na moguće prijetnje.

Aerodromi u Njemačkoj, Danskoj i Belgiji su zatvoreni zbog upada dronova u poslednjih nekoliko mjeseci. Ruski predsjednik Vladimir Putin se u prošlosti smijao optužbama o miješanju.