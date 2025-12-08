Novootkriveni video snimci pokazuju bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al Asada i njegovu preminulu savjetnicu Lunu el Šibl kako se u privatnom razgovoru rugaju Vladimiru Putinu.

Bivši sirijski predsjednik Bašar al Asad i njegova bivša savetnica Luna el Šibl ismijavali su ruskog predsjednika Vladimira Putina u nedavno objavljenim video snimcima, koje je dobila Al Arabija.

Al Arabija je emitovala snimke koji navodno prikazuju Al Asada u privatnim razgovorima sa Al Šibl, u kojima ismijava razne ličnosti i događaje u Siriji. Međutim, prema Al Arabiji, datum snimka nije jasan.

Al Asadov režim su prošle godine svrgnule sirijske opozicione snage, nakon čega je on potražio utočište u Rusiji - istoj zemlji koja ga je podržavala tokom cijelog sirijskog građanskog rata. Portparol ruskog predsjednika, Dmitrij Peskov, potvrdio je da se on nalazi u Moskvi, ali je odbio da pruži više informacija.

Ali "najnovije curenje informacija" baca novo svjetlo na Al Asadov odnos sa njegovim unutrašnjim krugom i sa Putinom, svojim najvažnijim saveznikom.

U jednom snimku, Al Šibl, koja je preminula u julu 2024. godine nakon što je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći, ironično komentariše Putinov izgled i zdravlje.

"Jeste li vidjeli kako Putin izgleda naduven?", rekla je Al Šibl.

"Sve su to operacije", odgovara Asad.

"Da, sve u vezi sa Putinom je operacija. On ima 65 godina... taj snimak ga je loše razotkrio", dodala je Al Šibl.

Izvori su rekli Al Arabiji da je Amdžad Isa, pomoćnik Al Šibl, bio u automobilu sa Al Asadom kada su snimci napravljeni. Na drugom snimku koji je procurio, čuje se Asad kako se ruga sirijskom narodu, govoreći da troše na džamije dok "ne mogu ni da priušte hranu".

Na jednom snimku Asad je rekao Al Šibl da ne osjeća ništa kada vidi svoje portrete izložene na ulicama. Ona ga je pitala šta mu prolazi kroz glavu kada vidi slike sebe širom zemlje.

Drugi snimci prikazuju njega i Al Šibl kako razgovaraju o Hezbolahu, a ona kaže da se grupa ranije hvalila svojim sposobnostima, dodajući: "A sada ne čujemo ni riječ od njih".

"Šokantnije za pristalice, nego protivnike"

Snimci takođe prikazuju Al Asada i Al Šibl kako se rugaju sirijskim vojnicima koji su prethodno snimljeni kako ljube Al Asadovu ruku tokom ranijih sastanaka.

Exclusive:

Luna al-Shibl and Bashar al-Assad mock Syrian soldiers who kissed al-Assad's hand during his tour.

U jednom trenutku, Al Šibl se ruga vojnom radio pozivu u kojem se obraća Asadu i sarkastično opisuje sirijski narod kao "tako ljubazan".

Prema riječima dopisnika Al Arabije Mahmuda al-Vavija, snimci su "šokantniji za Al Asadove pristalice nego za njegove protivnike".

Dopisnik je dodao da je procureli materijal čuvan u Predsjedničkoj palati u koverti sa oznakom "Strogo povjerljivo", zajedno sa ličnim dokumentima koji pripadaju Al Šibl.