SAD su izgubile 12 dronova MQ-9 "Riper" tokom vazdušne kampanje protiv Irana, koje su ili oborile iranske rakete ili ih je greškom pogodila protivvazdušna odbrana saveznika u Persijskom zalivu, navodi se u izvještaju objavljenom danas.

Izveštaj Volstrit žurnala (WSJ), pozivajući se na američke vojne zvaničnike, navodi da gubici nisu usporili aktivnosti Vašingtona, dodajući da SAD u svakom trenutku lete sa više od deset dronova tipa "Riper" iznad Irana, ciljajući iranske raketne sisteme i druge vojne kapacitete.

Dronovi su bili uključeni u kampanju prije dvije nedelje kada je američki predsjednik Donald Tramp naredio napade na iranske vojne objekte. Od tada su pogodili stotine ciljeva širom zemlje, navodi se u izvještaju. "Riper" može da ostane u vazduhu do 20 sati, što mu omogućava da prati i napada mobilne lansirne sisteme za rakete.

Osjetljiva tehnologija ne smije pasti u ruke Irana

"Kada je dron ozbiljno oštećen, operateri ga namjerno uništavaju kako bi osigurali da njegova osjetljiva tehnologija ne padne u iranske ruke", rekli su zvaničnici za WSJ, prenosi Index.

Regionalna eskalacija traje otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, u kojoj je do sada poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Persijskog zaliva, tvrdeći da su mete bili američki vojni objekti.