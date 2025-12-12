Slika Putina i Trampa na naslovnoj strani "Špigela" izazvala je buru u svjetskoj javnosti.

Izvor: x.com/DiscloseTV

Poznati njemački list "Špigel" objavio je veliki tekst o odnosima američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina sa fotografijom koja je obišla svijet i izazvala je veliku buru. Fotografija Trampa i Putina je i na naslovnoj strani posljednjeg izdanja ovog čuvenog njemačkog lista koji je inače veliki kritičar režima u Rusiji, a ne "štede" ni Trampa otkad se vratio u Bijelu kuću nakon pobjede na predsjedničkim izborima u novembru 2024. godine.

Na naslovnici koja je za kratko vrijeme postala viralna vide se karikature Trampa i Putina. Tramp stoji sa osmijehom na licu u odijelu, dok Putin sjedi na stolici ispred njega i drži nož u ruci.

Izraz lica ruskog predsjednika je prilično ljutit, a ispred njegovog noža vidi se maketa Evrope sa istaknutom zastavom Evropske unije. Tramp drži Putina za ramena, dok Putin izgleda kao da se sprema da nožem "isiječe na komade Evropsku uniju" ili da "zabode nož u srce Evropske unije".

"Dva zlikovca, jedan cilj. Kako Tramp i Putin napadaju Evropu", piše na naslovnici ispod fotografije dvojice lidera.

Zašto "Špigel" kritikuje Trampa i Putina?

Sama fotografija, kao i tekst, izazvali su veliku buru. Kako u samoj Njemačkoj, tako i širom Evrope i Sjeverne Amerike.

Tramp njeguje dobre odnose sa ruskim predsjednikom, naročito nakon avgustovskog sastanka na Aljasci. Utisak vojnih i političkih analitičara je da Tramp ima bolje odnose sa Putinom nego sa evropskim liderima i predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, naročito zbog načina na koji se vode pregovori o kraju rata u Ukrajini.

Danas je procurila tajna verzija prijedloga sporazuma o kraju rata koja je navodno i konačna. Od Ukrajine se očekuje da učini dosta ustupaka, prije svega da odustane od članstva u NATO pakt i da prizna izgubljene djelove teritorije kao rusku cjelinu.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata, a to je povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.