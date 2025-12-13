Poljski graničari su otkrili masovni prelazak i u toku je velika operacija u kojoj je većina migranata pritvorena, dok se za ostalima još uvijek traga.

Izvor: Printscreen/X

Više od 180 stranaca ilegalno je ušlo u Poljsku iz Bjelorusije kroz tunel iskopan ispod granične ograde u blizini grada Narevke u Podlaskom vojvodstvu.

Zahvaljujući integrisanim elektronskim sistemima, graničari su uspjeli da brzo lociraju grupu nakon što je izašla iz tunela na poljsku teritoriju. U velikoj operaciji potrage u kojoj su učestvovali vojnici, policija i psi tragači, privedeno je više od 130 migranata. Većina uhapšenih bili su državljani Avganistana i Pakistana, ali je grupa uključivala i ljude iz Indije, Nepala i Bangladeša.

Kolejny podkop wydrążony pod linią polsko - białoruskiej - granicy państwowej ❗️



Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 5⃣0⃣ metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście…pic.twitter.com/AOzcs0sIoZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)December 12, 2025

Otkriveni tunel je dugačak skoro sto metara i visok oko metar i po. Ulaz je bio skriven u šumi na bjeloruskoj strani, oko pedeset metara od granice, dok je izlaz bio samo deset metara unutar poljske teritorije.

Istovremeno sa migrantima, privedena su i dva vozača - 69-godišnji Poljak i 49-godišnji Litvanac. Sumnja se da su organizovali šverc migranata dalje ka Zapadnoj Evropi, a dalje istrage su u toku.

Ovo je četvrti takav tunel koji su ove godine otkrili službenici Podlaskog ogranka Granične straže. Granična straža je naglasila da je kombinacija elektronskih i fizičkih mjera zaštite granice omogućila brz odgovor na ovaj pokušaj kršenja državne granice.