Službenici Regionalnog centra granične bezbjednosti “Centar” i Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala su vršeći nadzor u očekivanim rejonima prelaska državne granice, sinoć u mjestu Božaj, zatekli šest stranih državljana koji su ilegalno ušli u Crnu Goru.

Šest lica koja su kasnije identifikovana kao: S.I. (27), T.H. (22), Y.F. (31) i T.A.B. (26) – iz Sijera Leone kao i dva lica iz Pakistana - K.M.D. (22) i maloljetnik star 17 godina, su, kako se sumnja, prešli državnu granicu zaobilazeći granični prelaz, a koristeći šumske staze, nakon čega su stigli u Crnu Goru, gdje su zaustavljeni od strane patrole granične policije, saopštili su iz UP.

Kroz dalju kriminalističku obradu utvrđeno je da su pomenuta lica maloljetniku iz Pakistana dala određeni novčani iznos kako bi ih isti ilegalnim putem i pješačkim stazama prebacio u Crnu Goru, zaobilazeći granične prelaze, a zatim dalje organizovao transport prema zemljama Evropske unije.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom džavnom tužilaštvu u Podgorici maloljetni Pakistanac je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, zaključili su iz policije.