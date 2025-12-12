Ursula fon der Lajen poručila je da Donald Tramp ne smije da se miješa u evropsku demokratiju, nakon što je nova američka bezbjednosna strategija izazvala zabrinutost u Briselu.

Donald Tramp ne bi smio da se miješa u evropsku demokratiju, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, reagujući na oštre kritike koje je američki predsjednik proteklih dana uputio Evropi. Njena izjava uslijedila je nakon objave nove američke Strategije nacionalne bezbjednosti koja je izazvala nemir u Briselu, piše "Politiko".

"Niko drugi ne bi smio da se miješa"

Fon der Lajen je naglasila da odluka o vođstvu jedne zemlje pripada isključivo njenim građanima. "Nije na nama, kada su izbori u pitanju, da odlučujemo ko će biti vođa zemlje, već na narodu te zemlje. To je suverenitet birača i to se mora zaštititi", izjavila je. "Niko drugi ne bi smio da se miješa, u to nema nikakve sumnje", dodala je, direktno komentarišući spornu američku strategiju objavljenu prošle nedjelje.

Šta piše u spornom dokumentu?

Nova američka strategija sadrži tvrdnje koje su naišle na odobravanje krajnje desnice u Evropi, poput mađarskog premijera Viktora Orbana, ali i Rusije. U dokumentu se tvrdi da se Evropa u narednih 20 godina suočava sa "civilizacijskim nestankom". Takođe se kritikuju evropski napori da suzbiju krajnje desne stranke, nazivajući ih političkom cenzurom, a otvoreno se govori i o "podsticanju otpora trenutnom evropskom kursu unutar evropskih nacija". Fon der Lajen je istakla da je upravo zbog takvih prijetnji EU predložila paket mjera poznat kao Štit za demokratiju, čiji je cilj jačanje borbe protiv stranog uticaja na internetu, posebno tokom izbora.

"Naš odnos sa SAD se promijenio"

Iako je navela da je uvijek imala "veoma dobar radni odnos" sa američkim predsjednicima, uključujući i sadašnjeg, predsjednica Komisije je poručila da se Evropa mora okrenuti sebi. "Od srca sam uvjereni transatlanticista. Ali šta je važno? Važno je da budemo ponosni što smo Evropska unija, da gledamo na svoju snagu i da se nosimo s izazovima koje imamo", rekla je.

"Naravno, naš odnos sa Sjedinjenim Državama se promijenio. Zašto? Zato što se mi mijenjamo. I veoma je važno da imamo na umu: koji je naš položaj? Koja je naša snaga? Radimo na tome. Budimo ponosni na to. Zauzmimo se za ujedinjenu Evropu. To je naš zadatak – da gledamo na sebe i budemo ponosni na sebe", zaključila je fon der Lajen uz aplauz publike.

Tramp: Evropa propada

Reakcija iz Brisela dolazi nakon što je američki predsjednik u intervjuu za "Politiko" Evropu opisao kao "propadajuću" grupu nacija koju vode "slabi" ljudi. "Mislim da su slabi", rekao je Tramp o evropskim predsjednicima i premijerima, dodavši: "Mislim da ne znaju šta da rade. Evropa ne zna šta da radi." Ironično, upravo je "Politiko" nedavno proglasio Donalda Trampa najmoćnijom osobom koja oblikuje evropsku politiku, stavivši ga na vrh svoje godišnje liste pojedinaca sa najvećim uticajem na pravac Evrope u narednoj godini.