Dom su podigli sopstvenim rukama, griju se kockama od konjskog izmeta, struju dobijaju od sunca, a na imanju im raste sve što im je potrebno – bez kredita, bez računa i bez ijednog sata klasičnog posla.

Izvor: Instagram/Printsccreen/field2farm

U srcu zelenih britanskih polja stoji neobična kuća koja krije još neobičniju priču. Sve su izgradili sopstvenim rukama, a u njoj sada živi porodica koja je odlučila da prekine veze sa savremenim sistemom i živi potpuno samoodrživo - bez računa, bez kredita i bez pritisaka društva.

Njihov novi dom koštao je oko 14.000 evra, dok je zemljište plaćeno oko 77.000, što je, kako naglašavaju, "djelić cijene većine današnjih kuća". Griju se kockama od konjskog izmeta, uzgajaju hranu i tvrde da više nikada ne bi poželjeli drugačiji život.

Zahvaljujući tom nesvakidašnjem poduhvatu, privukli su pažnju više od pola miliona pratilaca, a njihova priča i dalje se ubrzano širi internetom.

"Kupio sam polje umjesto kuće"

Na 17 hektara zemlje u Velikoj Britaniji živi porodica koju je onlajn zajednica već dobro upoznala. Otac je, umoran od stalnih troškova i rasta računa, donio radikalnu odluku - da okrene leđa tradicionalnom načinu života i proba nešto potpuno drugačije. Danas, zahvaljujući svojoj vještini i upornosti, ne plaća ni hranu, ni vodu, ni struju.

"Kupio sam polje umjesto kuće. Imam svoj komad zemlje i zavisim samo od sebe", poručio je svojim pratiocima na Instagramu.

Zahvaljujući tome, kako kaže, ne mora da radi klasičan posao od 9 do 5, nema kredita, nema računa i nema troškova stanovanja. Zarađuje isključivo sa svog imanja.

"Zarađujem tako što uzgajam i prodajem svinje. Iznajmljujem parcele i djelove zemlje ljudima koji žele da gaje životinje ili živinu, što na gradskim parcelama ne bi bilo dopušteno", ispričao je.

Grijanje - kocke od konjskog izmeta

Dok većina ljudi zimi jednostavno uključi grijanje, ovaj Britanac oslanja se na nesvakidašnji izvor toplote - ručno pravljene "kocke od izmeta".

"Koristim drva od izmeta umjesto običnih drva jer je to najobnovljiviji izvor energije za grijanje kuće", objasnio je.

Proces je, kako navodi, jednostavan: konjski izmet se stavlja u industrijsku presu, koja iz njega izvlači višak tečnosti, a rezultat su kompaktne kocke koje se suše i zatim koriste kao gorivo.

Kako bi smanjio neprijatan miris i produžio vrijeme gorenja, u smjesu dodaje i talog kafe. Naglašava i da je ova metoda mnogo bezbjednija od korišćenja motornih testera i sjekira, pa bi, kaže, sljedećeg ljeta taj posao mogao prepustiti i djeci.

Solarni paneli, bunar, divlje voće i životinje

Pored kuće na svojoj zemlji izgradio je i okruglu kuću od vreća sa pijeskom, kao i skladišta, ambar i prostor za stoku. Najveći trošak bili su solarni paneli.

"Generator mi se pali samo zimi ili kad je vrijeme jako loše, pa ne trošim mnogo goriva. Većina goriva je 'red diesel', pa je porez vrlo nizak", kaže on.

Vodu dobija iz bunara dubokog tri metra, koji je sam iskopao. Voda se sakuplja u veliko skladište i dostupna je tokom cijele godine.

"Imam besplatnu struju zahvaljujući solarnom sistemu sa dva velika oscilatora i dvije velike baterije, pa mogu da rade isključivo na energiju sunca", ističe ovaj Britanac.

Na imanju uzgajaju kokoške i patke za jaja, svinje za meso i nekoliko vrsta riba. Zemlja je prepuna divljeg voća, pa porodica, kako kažu, "ne mora da kupuje vitamine". Pored toga, sade kukuruz i druge kulture.

"Pobjegao sam od najgorih djelova društva"

Glavni motiv za stvaranje ovakvog života bila je želja za bijegom od stresa, pritiska i očekivanja modernog društva.

"Ne kupujem gotovo ništa osim građevinskog materijala. Ne moram da radim da bih svakog mjeseca davao ogromne iznose nekome drugome. Sve u svemu, pobjegao sam od najgorih djelova društva, a i dalje imam pristup najboljima", naveo je.

I dok mnogi njegovi pratioci oduševljeno pišu: "Legenda. Živiš san - i ja bih volio da postignem isto", drugi ističu realan problem: "Iskreno, ko ima 77.000 evra, eto tako? Imam 1.000 evra - i dalje sam zaglavljen u svakodnevnoj borbi".