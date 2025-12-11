Masovni ukrajinski napad dronovima na Moskvu i druge djelove Rusije, u prestonici sedam sati nisu radili svi glavni aerodromi

Skoro 300 ukrajinskih dronova udarilo je rano jutros na mete širom Rusije u masovnom napadu, primoravajući glavne moskovske aerodrome da obustave letove na sedam sati.

Kijev post prenosi navode ruskih zvaničnika da su službe za vanredne situacije na terenu i da se bave sanacijom štete.

Haos iznad Moskve

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je 36 ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali prijestonici tokom više od sedam sati napada.

On nije objavio nikakve detalje o mogućim žrtvama ili šteti, rekavši samo da službe za vanredne situacije rade na mjestima udara.

Ruska agencija za vazduhoplovstvo zatvorila je sva četiri glavna moskovska aerodroma – Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski – za dolaske i odlaske kao odgovor na napade.

Major drone attack by the Armed Forces of Ukraine is currently underway against the Russian capital of Moscow and Western Russia.pic.twitter.com/eZhpO6YMvB — OSINTdefender (@sentdefender)December 10, 2025

Vazdušni prostor iznad Moskve je privremeno zatvoren, što je dovelo do otkazivanja, kašnjenja ili preusmjeravanja najmanje 133 leta.

Šteta u Voronježu i Novgorodu

U Voronježu, otpad od onoga što su zvaničnici nazvali „brzim vazdušnim ciljem“ oštetio je nekoliko stambenih zgrada, izvijestio je guverner Aleksandar Gusev. Stepenište se srušilo u jednoj „rijetko naseljenoj“ zgradi, što je primoralo na evakuaciju 80 stanovnika, ali nije bilo povrijeđenih.

Vlasti su otvorile privremena skloništa i upozorile stanovnike na moguće nestanke grijanja zbog oštećenja dalekovoda i djelova mreže daljinskog grijanja. Prema izvještajima lokalnih medija, 16 ulica u gradu je ostalo bez struje.

Russian Telegram channels report a massive drone attack on Russia last night.



Russian defense ministry claims it shot down 287 drones.



40 of them were shot down over Moscow, airports were closed in the area.

Over 200 flights were canceled or re-routed, including a flight of…pic.twitter.com/nPFPpBsOQ0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)December 11, 2025

Nezavisni novinski portal Astra analizirao je snimke koji pokazuju da se neke od oštećenih zgrada nalaze oko kilometar od elektrane i u blizini hemijske fabrike Voronježsintezkaučuk, koja proizvodi sintetičku gumu.

Istovremeno, Telegram kanal Šot je izvijestio o eksplozijama u Velikom Novgorodu, koje su izazvale požar u jednom okrugu.

Drugi izvori su rekli da su lokalni stanovnici prijavili napad dronom na fabriku đubriva Akron, jednog od najvećih proizvođača u Rusiji.

Rusija: Oborili smo skoro 300 dronova

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da je tokom noći presretnuto ukupno 287 ukrajinskih dronova u 12 regiona, što predstavlja jedan od najvećih zabilježenih napada tokom rata. Najviše dronova je navodno oboreno iznad Brjanske oblasti (118), Moskovske oblasti (40) i Kaluške oblasti (40).

Veliky Novgorod, Akron enterprise was attacked.



The attack on Moscow continues.



Smolensk Region, four UAVs attacked PAO Dorogobuzh, producer of mineral fertilizers and chemical products.pic.twitter.com/BOZLi4A51c — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA)December 11, 2025

Dronovi su takođe presretnuti iznad Tulske, Novgorodske, Jaroslavske, Lipečke, Smolenske, Kurske, Orelske, Voronješke i Rjazanjske oblasti.

Poslednji veliki napad dronova na Moskvu dogodio se 23. septembra, kada je uništeno 41 dron i poremećeno više od 200 letova.

Ukrajinska strategija: Udar po ruskoj ratnoj ekonomiji

Ovaj napad je dio šire ukrajinske strategije ciljanja rafinerija, skladišta i izvoznih terminala kako bi se oslabila ruska ratna ekonomija.

Kijev kaže da je cilj poremećenje lanaca snabdijevanja gorivom za ruske snage i smanjenje državnih prihoda od izvoza nafte.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da će se takve operacije nastaviti sve dok Moskva vodi rat.