Pojavio se snimak sa početka sastanka američke delegacije sa Vladimirom Putinom u Moskvi, a Putinovo specijalno dugme privuklo je pažnju mnogih, dok je neke i uznemirilo.

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa, imali su sastanak u Moskvi u utorak 2. decembra sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o američkom predlogu sporazuma za kraj rata u Ukrajini i sada se na društvenim mrežama pojavio snimak sa početka tog sastanka u Kremlju koji je privukao veliku pažnju u svjetskoj javnosti. Bjeloruska novinska agencija "NEXTA" objavila je snimak na kom se vidi kako u salu za sastanke ulaze predstavnici američke delegacije i Putin koji ih dočekuje.

Sam snimak traje svega jedan minut i emitovan je prvi put na ruskoj državnoj televiziji "Rosija 1". Reporter je tokom emitovanja snimka objasnio i kompletan protokol prijema i sastanka.

Ko je prisustvovao sastanku?

Prvo su ulazili američki i ruski prevodioci, pa onda delegacije. Međutim, jedan detalj na snimku je posebno privukao pažnju.

Kakvo dugme ima Putin kraj sebe?

Spiker je otkrio da Putin ima specijalno "predsjedničko dugme". Mnogi na društvenim mrežama i u medijima su odmah pomislili da je riječ o dugmetu putem kog Putin može u svakom trenutku da aktivira ruske nuklearne rakete u slučaju vojnog sukoba, ali ovdje nije riječ o tome.

To dugme služi da on može brzo da pozove pomoćnika, u svakom trenutku, kad god mu on ili ona zatreba. Taj trenutak možete vidjeti u snimku iznad u 23. sekundi.

Da podsetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata.