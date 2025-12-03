Evo ko je Patrik Kirni, serijski ubica kojeg je "guglao" Brajan Volš.

Izvor: Printscreen News Boston/Wikipedia - Javno vlasništvo

Na suđenju Brajanu Volšu ustanovljeno je da je on guglao poznatog serijskog ubicu Patrika Kirnija.

Policajac državne policije Masačusetsa, Nikolas Gvarino, rekao je da je pretragom Brajanovog laptopa otkriveno da je Volš na Guglu pretraživao Patrika Kirnija, poznatog kao "ubica iz kese za smeće", prenio je CNN.

Gvarino je rekao da je posjetio stranicu na Vikipediji koju je Volš gledao da bi saznao više o Kirniju, serijskom ubici koji se rešavao svojih žrtava u kesama za smeće.

Ko je Patrik Kirni?

Od malih nogu je bilo jasno da je bilo nešto čudno u vezi sa Patrikom Kirnijem. Sa trinaest godina otac ga je naučio da kolje svinje pucajući im iz pištolja iza uha. Patriku se odmah svidio taj zadatak i počeo je sve češće i bez potrebe da ubija svinje.

To je bila krv i organi koji su mu se toliko dopali. A kad je mislio da nema nikoga, ubijao bi svinje i radio bizarne stvari. Mali i čudan, bio je meta maltretiranja u školi.

Maltretiranje je ostavilo trajan uticaj na njegovu ličnost i počeo je da mašta o ubijanju ljudi koji su mu naneli nepravdu. Nakon završetka škole, pridružio se vazduhoplovstvu. Tokom boravka u vojsci, upoznao je ožnjenog Dejvida Hila, čoveka sa kojim je započeo ljubavnu vezu. Nakon odslužene vojske, preselili su se u Kaliforniju.

Njihovu ljubavnu idilu narušile su svađe koje su postale sve učestalije. Hil je napustio Patrika i vratio se svojoj ženi, dok je Patrik počeo da izlazi u gej barove u potrazi za novim partnerom. Međutim, ono što je on zaista želio bilo je nešto mnogo mračnije od samog seksa.

Prva žrtva Patrika Kirnija

Godine 1962. Patrik Kirni je pokupio 19-godišnjeg autostopera na svom motociklu. Nakon što je mladića odvezao na osamljeno mjesto, pucao mu je iza uha, na isti način na koji je ubijao svinje. Nakon što je žrtva umrla, Patrik je seksualno zlostavljao njegovo mrtvo tijelo.

Njegova sledeća žrtva bio je mladićev rođak, koji je vidio Patrika kako podiže žrtvu na svom motociklu. Međutim, shvatio je da mora ućutkati potencijalnog svjedoka, ali i istovremeno udovoljiti svojoj potrebi da ga ubije. Metoda je bila ista: Namamio je svoju žrtvu u udaljeno područje, pucao mu u glavu i napao njegov leš. Te godine je bila samo još jedna žrtva, još jedan tinejdžer kojeg je pokupio sa ulice.

Sledeće godine, Patrikov bivši dečko napustio je svoju ženu i pomirio se sa njim. Sledeće ubistvo će se desiti tek 1967. kada su Hil i Patrik posjetili jednog od Hilovih prijatelja u Tihuani.

Kearnei nije mogao da odoli prilici. Ušunjao se u čovjekovu sobu i pucao mu između očiju iz pištolja. Potom je tijelo odvukao u kadu, gdje ga je napao i raskomadao nožem. Zatim je nožem izvukao metak iz lobanje čovjeka i zakopao tijelo iza garaže prije nego što se vratio u Kaliforniju.

Patrik je poboljšao svoju proceduru. Počeo je da skuplja stopere, prostitutke, muškarce iz barova i djecu od osam godina. Često bi ciljao na ljude koji su pomalo ličili na ljude koji su ga maltretirali u školi.

Kada bi ih imao u svom automobilu, vozio bi lijevom rukom, pazeći da se pridržava ograničenja brzine kako bi izbjegao zaustavljanje. Kada je bio siguran da niko ne može da vidi auto, pucao bi žrtvi u glavu desnom rukom. Ostavivši tijelo da sjedi uspravno na sjedištu da bi izgledalo kao putnik, Patrik bi vozio na osamljeno mjesto. Tamo je napadao tijela prije nego što ih je isjekao na komade testerom. Raskomadani djelovi su zatim stavljeni u kese za smeće i bačeni na različita mjesta u okolini, obično na autoputeve. Međutim, nije bio dovoljno pažljiv u prikrivanju tragova.

Konačno uhapšen

Policija je uspjela da povuče veze između djelova tijela koji su počeli da se pojavljuju na ivici autoputa i da identifikuje žrtve. Identitet jedne od tih žrtava, Džona Lameja, odveo je policiju nazad u Kerni 1977. godine. Policija koja je posjetila ubicinu kuću tada je uspjela da prikupi uzorke kose koje je povezala sa vrećama za smeće u koje je bačeno Džonovo tijelo. Za ubicom je raspisan nalog za hapšenje i nakon kratkog perioda bjekstva on se sam predao.

Nakon hapšenja, priznao je 35 ubistava. Psihijatar koji je intervjuisao Patrika nakon hapšenja utvrdio je da je imao koeficijent inteligencije od 180, što je znatno iznad onoga što se smatra "genijem".

Ovo bi moglo da objasni zašto je Patrik uspio da se izvuče sa toliko ubistava prije nego što je uhapšen. Znao je da prikrije tragove i izbjegne policiju.

Zbog saradnje u priznanju, Kerni je pošteđen smrtne kazne. Umjesto toga, dobio je doživotni zatvor, gdje je i danas.

(Stil/MONDO)