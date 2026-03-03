Počela je isporuka novog namještaja za opremanje soba u studentskom domu „Plavi dvor“, kao i u Đačkom domu u Podgorici. Vrijednost namještaja je oko 250 000 eura, a sredstva su obezbijedili Ministarstvo prosvjete, nauke u Podgorici i JU Dom učenika i studenata Podgorica

Izvor: MPNI

Dodaju da su objekte doma tom prilikom posjetili Anđela Jakšić-Stojanović ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Milivoje Radović predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Zoran Medenica direktor JU Dom učenika i studenata Podgorica, Dragana Ćetković direktorka Direktorata za visoko obrazovanje i studentski standard, Marica Melović direktorka direktorata za naučno-istraživačku djelatnost i Jakov Vukčević predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore.

“Ministarka Jakšić-Stojanović je istakla da se ovim ulaganjem zaokružuje investicioni ciklus započet tokom 2024., u okviru kojeg je u saradnji sa MK grupom u ,,Plavi dvor” uloženo preko 200 hiljada eura. ,,Ovo ulaganje potvrđuje opredjeljenost Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija da u kontinuitetu unapređuje studentski standard i obezbijedi sto kvalitetnije uslova boravka za učenike i studente”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je Milivoje Radović istakao da Univerzitet Crne Gore snažno podržava svaku inicijativu koja doprinosi poboljšanju studentskog standarda.

“Sve ono što realizujemo na Univerzitetu Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija zapravo najbolje pokazuje da samo zajedničkim djelovanjem možemo ostvariti konkretne i vidljive rezultate”, poručio je Radović.

Zoran Medenica je kako dodaju, naveo je da su obezbijedili funkcionalniji, savremeniji i dostojanstveniji prostor za život i rad mladih ljudi koji ovdje grade svoju budućnost.

“Naša je obaveza da im omogućimo okruženje u kojem će se osjećati sigurno, prijatno i motivisano za učenje i lični razvoj”, istakao je Medenica.

Jakov Vukčević predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore je zaključio da je svako ulaganje u poboljšanje studentskig standarda mnogo znači studentima i svaka promjena koja se napravi u ovom segmentu je pozitivna i važna.