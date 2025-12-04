Vilijam Fastou, koji je bio u vezi sa Anom Volš, svjedočio je na suđenju Brajanu Volšu.

Danas je nastavljeno suđenje Brajanu Volšu zbog optužbi da je ubio suprugu Anu Volš, a svjedočio je Vilijam Fastou sa kojim je Ana bila u vezi prije nestanka, prenosi "CNN". Prema njegovim riječima, oni su emotivan odnos započeli prije njenog nestanka 1. januara 2023. godine.

Fastou je inače agent za nekretnine i bio je razveden kao i Ana. Ima djecu iz razvedenog braka.

"Bilo je stvari oko kojih smo se sporili", rekao je on na pitanje sudije da li se svađao sa Anom. Objasnio je da su se raspravljali oko razdvajanja za novogodišnje praznike.

Kako su se upoznali Ana Volš i Vilijam Fastou?

Ispričao je da su se upoznali preko fitnesa i sličnih interesovanja. Oboje su imali skoro iste problemi kao roditelji koji su se razveli od svog bračnog druga i tako su se zbližili u jednom trenutku.

Fastou je na sudu ispričao da su se upoznali tokom ljeta 2022. godine. Tada je prestao da se viđa sa drugim ženama nakon što se zbližio sa Anom.

Ubrzo su putovali zajedno i nakon zajedničke provedene Badnje večeri u Anapolisu, ona je otišla u Srbiju u Beograd da posjeti majku. Vilijam je otputovao u Vašington.

"Ana je bila izuzetno razočarana što nije bila u poziciji da bude majka kakvu, kako je vjerovala, djeca zaslužuju", svjedočio je on.

Ispričao je takođe da je njihova veza bila tajna, ljudi nisu znali za nju. Međutim, otkrio je da je Ana planirala da kaže Brajanu to.

"Ana je smatrala da je zaista važno da Brajan, kada sazna za njihovu vezu, to čuje od nje. Izrazila je veliku zabrinutost i mislim da je smatrala da bi to bio udarac po njen integritet da sazna na drugi način", otkrio je Vilijam.

Potom je otkrio šta je Brajana iznerviralo. Vilijam tvrdi da je za Božić izbila velika svađa između Ane i Brajana.

"Zajedno smo proveli sve velike praznike zajedno, kao što su Dan zahvalnosti kada smo i otišli u Dablin u novembru te godine. Ana je potom otputovala za Srbiju.

Nismo preskočili ni za Badnji dan da budemo skupa. Sećam se, let za Masačusets na Božić je bio otkazan ili odložen, pa je morala kolima da se vrati kući.

To što je tada kući došla kasno za Božić izazvalo je veliku svađu između nje i Brajana. To ga je baš iznerviralo", naveo je Vilijam.

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.