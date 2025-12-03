Trećeg dana suđenja, jedan od ključnih svjedoka bio je vještak Dejvis Guld iz kriminalističke laboratorije u Masačusetsu analizirao je tragove koji su pronađeni u slučaju nestanka Ane Volš u Kohasetu.

Guld je opisao sadržaj kese za smeće koju je pregledao u postrojenju za otpad. U sadržaju prve kese nalazile su se zelene čizme, jakna, narukvica, crna torbica, crni novčanik, jedan par slušalica, par čarapa i par ključeva za Folksvagena, prenosi NBC Boston.

Guld je opisao sadržaj kese za smeće koju je pregledao u postrojenju za otpad. U sadržaju prve kese nalazile su se zelene čizme, jakna, narukvica, crna torbica, crni novčanik, jedan par slušalica, par čarapa i par ključeva za Folksvagena, prenosi NBC Boston.

U drugoj kesi, rekao je, bila su dva peškira sa crveno-smeđim mrljama, kao i traka sa gazom. U trećoj kesi nalazio se bijeli bade-mantil sa crveno-smeđim mrljama, posvedočio je.

U četvrtoj kesi bila su dva para papuča sa crveno-smeđim mrljama. U petoj kesi nalazili su se djelovi tepiha sa crveno-smeđim mrljama. U šestoj kesi bilo je još djelova tepiha sa sličnim mrljama, rekao je, kao i bijelo zaštitno odijelo od Tyvek materijala i zaštitne naočare.

Takođe je rekao da je u smeću pronađeno nešto što je izgledalo kao tkivo, što znači materijal koji je potencijalno ljudska koža. U drugoj kesi za otpad pronađeni su hidrogen-peroksid i kese iz prodavnice Lowes.

U osmoj kesi nalazili su se čekić, makaze za žicu, sjekira i testera sa crveno-smeđim mrljama, rekao je Gul. U desetoj kesi nalazio se veliki najlonski prekrivač slijepljen trakom. Predmeti izvađeni iz kesa poslati su na analizu.

Podsjetimo, posmrtni ostaci Ane Volš nikada nisu pronađeni. Volš je optužen da je ubio svoju suprugu Anu na dan Nove godine 2023.

On se izjasnio krivim za raskomadavanje njenog tijela i za dovođenje policije u zabludu, ali se brani od optužbe za ubistvo prvog stepena. Njegov odbrambeni tim, međutim, negira da ju je ubio. Oni tvrde da je Ana doživjela "iznenadnu, neobjašnjivu smrt" dok je ležala u krevetu poslije novogodišnje proslave, što je, prema njima, dovelo Brajana u stanje panike.

Šta je poznato u slučaju Volš

Brajan Volš je optužen za ubistvo prvog stepena u smrti svoje supruge Ane Voš, optužbu protiv koje će se boriti tokom suđenja.

Volš se izjasnio krivim za raskomadavanje njenog tijela i za davanje lažnih informacija policiji.

Anin nestanak pokrenuo je veliku potragu početkom 2023. godine, ali uprkos opsežnim naporima, njeno tijelo nikada nije pronađeno.