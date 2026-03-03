Zaključeni su ugovori sa komunalnim preduzećima – DOO Komunalne djelatnosti Bar, Komunalno Budva DOO, Komunalno stambeno Herceg Novi, Komunalno Tivat DOO i DOO Komunalno Kotor.

Izvor: Morsko dobro

,,Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbijedilo je blizu dva miliona eura za održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra svih šest primorskih opština, sa ciljem očuvanja životne sredine i kvaliteta turističke ponude na crnogorskom primorju", navodi se u saopštenju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

"Ugovori se odnose na održavanje čistoće u zoni morskog dobra, uključujući i neustupljene djelove ove zone, kao i hortikulturno uređenje javnih površina tokom cijele godine. Za ove namjene Javno preduzeće je u ovoj godini opredijelilo blizu dva miliona eura. Kontinuirano obezbjeđivanje urednog i čistog primorja ostaje jedan od ključnih prioriteta, imajući u vidu značaj obale za turizam, privredu i ukupni razvoj države. U narednom periodu očekuje se pojačan intenzitet radova na terenu, posebno u susret predstojećoj turističkoj sezoni, kako bi se obezbijedio visok nivo komunalne higijene i kvalitetan ambijent za građane i posjetioce", saopšteno je iz Morskog dobra.