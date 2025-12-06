Isplivala je jeziva internet pretraga Brajana Volša u noći kada je njegova supruga Ana ubijena.

Izvor: facebook/whdh boston/screenshot

SuđenjeBrajanu Volšu koji je optužen da je u januaru 2023. godine, odmah poslije dočeka Nove godine, ubio svoju suprugu iz Srbije Anu Volš, počelo je ove nedjelje. Za prva dva dana suđenja ispitana su dva svjedoka, a jedan od njih je policajac koji je pronašao internet pretragu Volša i to u noći kad je Ana ubijena.

Nakon inspektora Harisona Šmita, ispitan je policajac Nikolas Garino koji je otkrio pretragu na računaru Brajana Volša, a dok je svjedočio posebno je istakao to što je Brajan pretraživao Patrika Kirnija, poznatog serijskog ubicu sa nadimkom "Trash bag killer"("Ubica sa kesama za đubre").

Na ovom suđenju odbrana, koju vodi advokat Leri Tipton, fokusirala se na način na koji su pretrage nastale i na njihovo tumačenje. Tipton je više puta osporio kontekst pretrage koje tužilaštvo navodi kao inkriminišuće, uključujući pretrage o razvodu i pretrage povezane sa odlaganjem tijela.

Tipton tvrdi da pretrage o razvodu mogu biti obično istraživanje porodične imovine, jer su Ana i Brajan u tom periodu razgovarali o prodaji jedne nekretnine. Takođe je naveo da rezultati pretraga nisu fiksni i da se mijenjaju, sugerišući da bi korisniku mogle da se pojave i bezazlene informacije, poput lokacija groblja, osim ako ne doda preciznije termine poput "ubistva".

Gvarino je potvrdio da su ključne pretrage potekle sa MekBuk-a, a ne sa Ajped-a, te da su uređaji bili sinhronizovani. Analizirao je i sadržaj dva telefona pronađena u kući.

Vidi opis Bizarnostima Brajana Volša nema kraja: U noći Aninog ubistva pretraživao "ubicu sa kesama za đubre" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: twitter/JulianneLimaTV Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: twitter/Bward3 Br. slika: 11 11 / 11

20 pitanja Brajana Volša upućena Guglu

Istorija Gugl pretrage Brajana Volša uključuje najbizarnija pitanja i savjete: Šest načina da se otarasite tijela – ubistvo ubistvo ubistvo, Patrik Kirni, Najbolji načini da se tijelo odloži, 10 načina da se otarasite mrtvog tijela (ako baš morate), Najbolji načini da se odlože djelovi tijela nakon ubistva, Kako pretesterisati tijelo, Ručna testera – najbolji alat za raskomadavanje tijela, Detalji raskomadavanja tijela raspravljeni na suđenju za ubistvo, Šta varikina radi mrtvim tijelima, Želite da prođete nekažnjeno poslije ubistva? Koristite specijalni deterdžent (O čemu zapravo postoji članak u američkom magazinu), Može li se tijelo identifikovati sa polomljenim zubima, Može li tijelo da se raspadne u plastičnoj kesi, Koliko vremena prođe prije nego što tijelo počne da se osjeća, Mogu li pomiješati bijelo sirće da zaustavim mirise, Može li soda bikarbona da učini da mrtvo tijelo bolje miriše, Čišćenje mrtvog tijela (YouTube), Da li mašina za sudove čisti krv, Da li je bolje baciti odjeću sa mjesta zločina ili je oprati…

Podsjetimo, Beograđanka Ana Volš je posljednji put viđena u ranim jutarnjim satima 1. januara 2023. godine nakon novogodišnje večere koju su ona i njen suprug organizovali u svojoj kući u Kohasetu. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Tokom istrage uhapšen je njen suprug Brajan Volš zbog sumnje da je počinio ubistvo, a tužilaštvo raspolaže jakim dokazima protiv njega. Advokat Brajana Volša tvrdi da je Ana doživjela iznenadnu, neobjašnjivu smrt dok je ležala u krevetu, što je kod Volša izazvalo paniku.

"Kada je ušao u spavaću sobu, osjetio je da nešto nije u redu", rekao je Lari Tipton, rekavši da ju je Volš nekoliko puta gurnuo iz panike, zbog čega je pala iz kreveta.

On je naveo da je Volš tada krenuo da paniči.

"Nikada nije mislio da će neko povjerovati da je Ana Volš u jednog trenutku bila živa, a u sljedećem mrtva", rekao je Tipton, prenosi NBC Boston.

"Brajan Volš nije ubio Anu. Brajan Volš nikada nije pomislio da ubije Anu", naveo je advokat.

Vidi opis Bizarnostima Brajana Volša nema kraja: U noći Aninog ubistva pretraživao "ubicu sa kesama za đubre" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/EVIL_EXISTS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/WCVB-TV Boston Br. slika: 18 18 / 18 AD

Ko je Patrik Kirni?

Patrik Kirni, poznatiji kao "Trash Bag Killer", bio je jedan od najzloglasnijih američkih serijskih ubica iz druge polovine 20. vijeka. Djelovao je u južnoj Kaliforniji, uglavnom između 1960-ih i 1977. godine, i odgovoran je za najmanje 21 dokazano ubistvo, dok se procjene kreću i do 28 žrtava. Meta su mu uglavnom bili mladi muškarci i dječaci, koje je pronalazio kao autostopere ili u gej barovima. Kirni je razvijao rutinu ubistava u kojoj je žrtve najčešće ubijao hicem iz pištolja iz neposredne blizine, obično dok su bili u njegovom automobilu, a potom bi tijela raskomadao i djelove odlagao u kese za smeće, po čemu je dobio svoj zlokobni nadimak.

Izvor: Wikipedia - Javno vlasništvo

Ono što je dodatno šokiralo javnost jeste činjenica da je Kirni živio mirnim, nenametljivim životom i da je dugo uspijevao da izbjegne policiju upravo zato što nije ostavljao tragove koji bi ga direktno povezali sa žrtvama. Na kraju se 1977. godine sam predao policiji, nakon što je istraga počela da se približava njemu i njegovom partneru. Priznao je veliki broj ubistava i 1978. godine osuđen je na 21 doživotnu kaznu zatvora, bez mogućnosti uslovnog otpusta. Danas se smatra jednim od najmonstruoznijih serijskih ubica u istoriji Kalifornije.